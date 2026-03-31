🎥 Magnifique coup-franc chez les U18 : la Belgique qualifiée ponctue sa campagne avec la manière

Chafik Ouassal
| Commentaire
🎥 Magnifique coup-franc chez les U18 : la Belgique qualifiée ponctue sa campagne avec la manière

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La trêve internationale ne voyait pas que les équipes nationales senior en lice, mais également les équipes de jeunes dont nos U18.

Ce mardi, les U18 belges ont disputé un match contre leurs homologues slovènes. La partie a été largement remportée par les jeunes Diables 3-0, résultat qui leur permet de conserver leurs chances de se qualifier pour le Championnat d'Europe.

Le défenseur Wout Kapers s'est notamment mis en évidence avec un superbe coup-franc. Une frappe magistrale idéalement enroulée qui n'a laissé aucune chance au gardien slovène. Le gaucher de Genk inscrivait le deuxième de la rencontre. 

Avant ce but, Van De Ven ouvrait le score et Murenzi plantait le 3-0 dans le temps additionnel.

La Belgique qualifiée pour le prochain tour de qualifications 

Dans son groupe, la Belgique de Bob Browaeys totalise désormais 7 points sur 9, après une victoire 4-0 contre Chypre et un match nul 3-3 contre la Suède plus tôt cette semaine. Tous ces matchs se sont d'ailleurs déroulés à Tubize.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Sortie par la Bosnie l'Italie ne verra pas le Mondial, la Suède miraculée : tous les qualifiés européens sont connus

Sortie par la Bosnie l'Italie ne verra pas le Mondial, la Suède miraculée : tous les qualifiés européens sont connus

23:50
"Des erreurs ont été commises" : la performance arbitrale passée à la loupe avant le début des Playoffs

"Des erreurs ont été commises" : la performance arbitrale passée à la loupe avant le début des Playoffs

22:40
Mondial 26 : la FIFA impose une nouvelle mesure qui fera beaucoup de mécontents

Mondial 26 : la FIFA impose une nouvelle mesure qui fera beaucoup de mécontents

22:20
En JPL comme en équipe nationale, un Brugeois domine le classement des buteurs

En JPL comme en équipe nationale, un Brugeois domine le classement des buteurs

22:00
"C'est une illusion" : le CEO de la Pro League évoque une réforme loin de faire l'unanimité

"C'est une illusion" : le CEO de la Pro League évoque une réforme loin de faire l'unanimité

21:40
"Tout donner pour le pays" : la RDC rêve de coupe du Monde 52 ans après

"Tout donner pour le pays" : la RDC rêve de coupe du Monde 52 ans après

21:20
Jérémy Doku, arme redoutable des Diables Rouges : mais voici l'erreur que Rudi Garcia ne doit pas commettre

Jérémy Doku, arme redoutable des Diables Rouges : mais voici l'erreur que Rudi Garcia ne doit pas commettre

21:00
La Belgique rate le train pour l'Euro : les U19 plus qualifiés pour cette compétition depuis... 2011

La Belgique rate le train pour l'Euro : les U19 plus qualifiés pour cette compétition depuis... 2011

20:40
Officiel : Importante promotion pour Bart Verhaeghe et le Club de Bruges à l'échelle européenne

Officiel : Importante promotion pour Bart Verhaeghe et le Club de Bruges à l'échelle européenne

20:20
Pas appelé chez les Diables malgré sa bonne saison en Serie A : ce Belge est pisté en Premier League

Pas appelé chez les Diables malgré sa bonne saison en Serie A : ce Belge est pisté en Premier League

20:00
La Belgique U17 brille et termine sur un sans-faute : un Anderlechtois offre la victoire aux Diables

La Belgique U17 brille et termine sur un sans-faute : un Anderlechtois offre la victoire aux Diables

19:27
Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu

Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu

19:00
Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été

Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été

18:30
L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

18:00
La Commission des Licences a tranché : un club de D1 ACFF finalement assuré de son maintien !

La Commission des Licences a tranché : un club de D1 ACFF finalement assuré de son maintien !

17:30
Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

17:00
Deniz Undav a eu sa tête : à moins de trois mois du Mondial, une nation qualifiée vire son sélectionneur

Deniz Undav a eu sa tête : à moins de trois mois du Mondial, une nation qualifiée vire son sélectionneur

16:30
"C'est pour cela que les supporters se fâchent" : la vision de Mehdi Bayat sur la situation de Charleroi

"C'est pour cela que les supporters se fâchent" : la vision de Mehdi Bayat sur la situation de Charleroi

16:00
Le Diable qui a le plus pris en assurance dans sa carrière ? "Regardez-moi, qui a le droit de me critiquer ?"

Le Diable qui a le plus pris en assurance dans sa carrière ? "Regardez-moi, qui a le droit de me critiquer ?"

15:30
Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !

Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !

15:00
Le champion de D1 ACFF pas promu en D1B ? Les implications folles du nouveau règlement de Pro League

Le champion de D1 ACFF pas promu en D1B ? Les implications folles du nouveau règlement de Pro League

14:45
1
Le communiqué est tombé : Naples menace Romelu Lukaku de mesures disciplinaires !

Le communiqué est tombé : Naples menace Romelu Lukaku de mesures disciplinaires !

14:16
La Pro League a voté : les règles changent en cours de saison, de lourdes conséquences en D1B !

La Pro League a voté : les règles changent en cours de saison, de lourdes conséquences en D1B !

14:01
Les États-Unis ont-ils exposé au grand jour le talon d'achille des Diables ? Rudi Garcia conscient du danger

Les États-Unis ont-ils exposé au grand jour le talon d'achille des Diables ? Rudi Garcia conscient du danger

13:30
Un nouveau Diable arrogant ? "C'est une image totalement fausse"

Un nouveau Diable arrogant ? "C'est une image totalement fausse"

13:00
Réunion cruciale pour la Pro League, Georges-Louis Bouchez attaque : "Je ne comprends pas"

Réunion cruciale pour la Pro League, Georges-Louis Bouchez attaque : "Je ne comprends pas"

12:40
🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

12:20
Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

12:00
Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions Analyse

Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions

11:40
Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

11:20
La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

11:00
Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

10:30
Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

10:00
Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

09:30
Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

09:00
Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 06/04 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 06/04 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved