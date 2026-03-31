🎥 Magnifique coup-franc chez les U18 : la Belgique qualifiée ponctue sa campagne avec la manière

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La trêve internationale ne voyait pas que les équipes nationales senior en lice, mais également les équipes de jeunes dont nos U18.

Ce mardi, les U18 belges ont disputé un match contre leurs homologues slovènes. La partie a été largement remportée par les jeunes Diables 3-0, résultat qui leur permet de conserver leurs chances de se qualifier pour le Championnat d'Europe.

Le défenseur Wout Kapers s'est notamment mis en évidence avec un superbe coup-franc. Une frappe magistrale idéalement enroulée qui n'a laissé aucune chance au gardien slovène. Le gaucher de Genk inscrivait le deuxième de la rencontre.

Avant ce but, Van De Ven ouvrait le score et Murenzi plantait le 3-0 dans le temps additionnel.

La Belgique qualifiée pour le prochain tour de qualifications

Dans son groupe, la Belgique de Bob Browaeys totalise désormais 7 points sur 9, après une victoire 4-0 contre Chypre et un match nul 3-3 contre la Suède plus tôt cette semaine. Tous ces matchs se sont d'ailleurs déroulés à Tubize.