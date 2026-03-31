Un nouveau Diable arrogant ? "C'est une image totalement fausse"

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Apparu pour la première fois en équipe nationale contre les États-Unis, Mika Godts est fréquemment perçu comme un jeune joueur un tantinet arrogant. Une image que réfute totalement un homme qui l'a bien connu au Racing Genk, Wouter Vrancken.

Mika Godts a fait ses débuts avec les Diables Rouges à Atlanta, contre les États-Unis. L'ailier de l'Ajax Amsterdam, qui a remplacé Jeremy Doku après 70 minutes, a joué sans crainte et a directement cherché à se montrer dangereux.

Après la rencontre, Rudi Garcia s'était d'ailleurs dit impressionné. "Il prouve déjà qu'il peut faire la différence à l'Ajax et il a les qualités pour apporter quelque chose à la Belgique", assurait le sélectionneur.

Passé par le centre de formation du Racing Genk, Mika Godts est souvent perçu comme un jeune joueur arrogant, et le fait qu'il n'ait jamais joué avec les Diablotins malgré plusieurs convocations a renforcé ce sentiment général.

Mika Godts arrogant, une image erronée ?

Ce n'est cependant pas l'avis de Wouter Vrancken, qui a rencontré Mika Godts à Genk. "Cette image est complètement fausse. Mika est vraiment quelqu'un de bien, et il a toujours eu les qualités pour intégrer l'équipe nationale."


"On ne peut pas prédire à quelle vitesse les choses vont évoluer, mais grâce à ses qualités individuelles, il peut réellement apporter un plus. En tant que titulaire à l'Ajax, il est logique qu'il s'impose désormais comme une option sérieuse chez les Diables", a conclu Wouter Vrancken dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

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