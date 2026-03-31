La Belgique rate le train pour l'Euro : les U19 plus qualifiés pour cette compétition depuis... 2011

Chafik Ouassal
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La Belgique rate le train pour l'Euro : les U19 plus qualifiés pour cette compétition depuis... 2011
Photo: © photonews

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Alors que tout roule pour les U17, les U19 ont un peu plus de mal et tombent de haut après avoir manqué le train pour l'Euro.

L'équipe nationale belge des moins de 19 ans a perdu ce mardi son troisième et dernier match de la phase de groupes, un match de qualification pour l'Euro U19 de cette année qui sera organisé au pays de Galles du 28 juin au 11 juillet.

Les jeunes Diables se sont inclinés 1-2 contre la Lettonie à Kromeriz, en République tchèque, et ratent ainsi la qualification pour l'Euro.

Exclusion belge, tournant du match

Le match s'est complètement débloqué après un carton rouge pour le capitaine Samuel Nibombe (joueur de l'AS Monaco) à la 79e minute. La Lettonie en a alors immédiatement profité et inscrit deux buts. La Belgique n'a pas pu faire plus qu'un but signé Kaye Furo dans les dernières minutes de la rencontre.

Les troupes de David Penneman ont lancé leur campagne avec un match nul sans but contre le Danemark avant une victoire contre la République tchèque (1-0), le pays hôte de ce groupe.

Le Danemark a battu la République tchèque 2-1 lors de cette dernière journée et a remporté le ticket pour l'Euro en tant que vainqueur du groupe (7 points), devant la Belgique (4 points). La République tchèque et la Lettonie ferment la marche avec trois points.

La Belgique U19 plus qualifiés pour un euro depuis 2011

Les 28 équipes participantes au tour élite ont été réparties en sept groupes de quatre pays chacun. Seul le vainqueur du groupe se qualifie pour la phase finale de l'Euro (huit pays). Le pays hôte, le pays de Galles, est automatiquement assuré de participer en tant qu'organisateur. La dernière qualification d'une équipe belge U19 pour un Euro remonte à 2011.

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