L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

Cette nuit, les Diables Rouges affronteront le Mexique à Chicago. Mais cette trêve internationale réserve bien d'autres duels intéressants. Les derniers billets pour la Coupe du monde sont en effet en jeu.

42 des 48 pays participants sont déjà connus. Dans les prochaines 24 heures, ils seront au complet, puisque les derniers barrages et play-offs se disputent ce soir et cette nuit.

La Tchéquie, le Kosovo, la Suède ainsi que la Bosnie-Herzégovine auront l’avantage du terrain dans leur lutte pour un ticket pour la Coupe du monde. Ils affronteront respectivement le Danemark, la Turquie, la Pologne et l’Italie. Pour cette dernière affiche, la pression sera particulièrement grande après douze ans d'absence.

L'histoire va se jouer au Mexique

Il reste aussi les play-offs intercontinentaux pour les deux derniers tickets, disputés sur terrain neutre au Mexique. Le Congo et la Jamaïque se disputeront une qualification historique, tandis que l’Irak et la Bolivie peuvent eux aussi atteindre le Graal.

Le programme :

Lire aussi… Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !›

Mardi 31 mars, 20h45 :

Tchéquie - Danemark

Kosovo - Turquie

Bosnie - Italie

Suède - Pologne

Mardi 31 mars, 23h :

RD Congo - Jamaïque

Mercredi 1er avril, 5h :

Irak - Bolivie