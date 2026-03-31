Les États-Unis ont-ils exposé au grand jour le talon d'achille des Diables ? Rudi Garcia conscient du danger

Les Diables Rouges sont apparus assez friables sur phase arrêtée contre les États-Unis. Rudi Garcia s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse.

Une première énorme occasion américaine sauvée sur la ligne, avant de finalement concéder l'ouverture du score sur une phase similaire : les Diables ont souffert sur phase arrêtée à Atlanta. Un point de travail évident en vue de la Coupe du Monde.

"Il n’est pas nouveau qu’environ 30 % des buts encaissés dans le football proviennent de coups de pied arrêtés", tempère Rudi Garcia en conférence de presse. Mais cela n'empêche pas de se remettre en question : "Nous allons essayer de corriger certains aspects. Nous avons laissé Jérémy Doku en pointe sur les coups de pied arrêtés. Je ne pense pas que nous répéterons cette expérience contre le Mexique. Nous allons essayer d'être plus solides".

Une composante essentielle du football moderne

Le staff doit-il revoir l'organisation générale sur phase arrêtée ? "J'ai de l'expérience aussi bien avec le marquage de zone qu'avec le marquage individuel sur les corners. Je reste convaincu que le marquage individuel est bénéfique, même si l'on ne dispose pas des meilleurs joueurs de tête au monde. Mon staff ne va pas faire grandir mes joueurs de 10 centimètres à chaque fois qu'ils rejoignent l'équipe".

"Nous devons faire avec les ressources physiques dont nous disposons, et je pense que nous pouvons mieux défendre. Le marquage individuel implique des responsabilités. Le marquage de zone, en revanche, en décharge", poursuit Garcia.

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"Il existe aussi des solutions mixtes, combinant marquage de zone et marquage individuel. C'est vers cela que nous allons nous tourner dans un premier temps. En club, on a le temps de s'entraîner à cela ; en sélection, beaucoup moins", conclut-il.