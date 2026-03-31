"Tout donner pour le pays" : la RDC rêve de coupe du Monde 52 ans après

Chafik Ouassal
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"Tout donner pour le pays" : la RDC rêve de coupe du Monde 52 ans après
Photo: © photonews

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Ce soir à 23h heure belge, la République démocratique du Congo a rendez-vous avec l'histoire. Les Léopards sont à une victoire de la qualification pour le Mondial.

Les Léopards de RDC jouent très gros. Au terme de cette finale des play-offs intercontinentaux, ils espèrent retrouver la Coupe du Monde. Une compétition que le pays n'a joué qu'une seule fois, il y a cinquante-deux ans.

C'est au Mexique que Chancel Mbemba et les siens devront battre les Reggae Boyz. On peut dire que l'attente de tout un peuple sera sur les épaules des joueurs face à la Jamaïque. Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a également adressé un message d’encouragement aux joueurs.

Les Léopards au Mondial, 52 ans après...

Sous les ordres du Français Sébastien Desabre, la RDC a retrouvé une certaine splendeur sur la scène continentale et espère désormais briller dans le monde entier.

"Cela va être un match avec un enjeu très élevé. On a beaucoup travaillé. Nous avons bien préparé cette rencontre. C’est à nous de produire le match qu’on recherche demain, pour valider un parcours qui a été long. On a commencé notre phase de qualification en novembre 2024, cela fait un moment que tout le monde travaille dur. On est concentré pour faire un bon match demain et tout donner pour le pays", a évoque le sélectionneur en conférence de presse.


Le match aura une saveur particulièrement belge, avec, outre l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba, plusieurs noms connus du Royaume comme Matthieu Epolo (Standard), Joris Kayembe (Genk), l'ancien Unioniste Noah Sadiki, Theo Bongonda (ex-Genk) ou encore Rocky Bushiri (ex-Eupen). En face, l'ancien joueur de Genk Leon Bailey figure dans la sélection jamaïcaine.

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