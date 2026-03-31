Réunion cruciale pour la Pro League, Georges-Louis Bouchez attaque : "Je ne comprends pas"

Cette après-midi, la Pro League va voter le fameux quota protégeant les équipes U23 en D1B. Georges-Louis Bouchez était l'un des rares dirigeants présents à s'être exprimé avant cette réunion cruciale.

Le vote s'inscrit dans le cadre de l'ensemble de la réforme mais se révèle d'autant plus d'actualité vu la situation des Francs Borains, virtuellement relégables en tant que treizièmes, devant les U23 de Genk (14e), d'Anderlecht (15e) et du Club de Bruges (16e).

"L’Autorité belge de la concurrence confirme que les quotas actuels sont illégaux et ne respectent pas les règles de la concurrence. La suite logique serait donc d’instaurer des règles différentes afin de garantir une concurrence loyale", explique Georges-Louis Bouchez avant le vote, cité par Het Laatste Nieuws.

Que décidera le football belge ?

"Je pense que la Pro League reconnaît l’illégalité de ce modèle. Aujourd’hui, nous progressons vers une décision qui nous donne raison", poursuit le président des Francs Borains, que l'ensemble de la réforme rend sceptique.

"Ma principale préoccupation concerne bien sûr les équipes U23, mais plus largement, j'ai l'impression que nous abandonnons un bon modèle de compétition pour revenir à un format que personne ne souhaitait il y a quinze ans. Je ne comprends pas vraiment. Ce nouveau format n'a pas été créé dans l'intérêt du football belge, mais dans celui de quelques équipes aux objectifs différents", explique Bouchez.



Autant dire que les débats s'annoncent animés : "Cela fait un an que nous essayons de faire comprendre que ça ne marche pas. Personnellement, je pense que le nouveau format est une très mauvaise idée. Il vaut mieux conserver les seize équipes de première division. Les play-offs sont un excellent système ; la dernière journée est bien plus intéressante maintenant".