Pas appelé chez les Diables malgré sa bonne saison en Serie A : ce Belge est pisté en Premier League

Chafik Ouassal
| Commentaire
Pas appelé chez les Diables malgré sa bonne saison en Serie A : ce Belge est pisté en Premier League
Photo: © photonews
Deviens fan de Parma! 22

Les Diables Rouges ont disputé un match amical contre les États-Unis, mais ce rassemblement s'est fait sans Mandela Keita. Le sélectionneur a décidé de ne pas convoquer.

Mandela Keita est auteur d'une solide saison en Serie A avec Parme. Le milieu de terrain, malgré ses excellentes performances en club n'a pas été convoqué par Rudi Garcia. Alors que quelques nouveaux noms ont reçu leur chance en équipe nationale, lui brille par son absence dans la sélection.

Le milieu de terrain a été écarté par le sélectionneur, ce qui soulève des questions compte tenu de sa forme récente. Cette décision semble toutefois avoir peu d’impact sur sa valeur marchande. Au contraire.

La piste italienne reste d'actualité pour Mandela Keita

Selon La Gazzetta dello Sport, l'intérêt pour le milieu de terrain de 23 ans ne cesse de croître, notamment en Serie A. Bologne serait convaincu depuis longtemps de ses qualités et le suit depuis son passage à l'Antwerp. Ses récentes performances n'ont fait que renforcer cette confiance.

Le club italien ne semble toutefois pas être le seul à se battre pour le recruter, car la concurrence est rude dans d'autres championnats également. C'est surtout en Premier League que Keita est suivi de près.

Des clubs comme Aston Villa, Tottenham et Brighton s'intéresseraient à son profil et le garderaient à l'œil. On s'attend à ce que d'autres équipes se manifestent s'il parvient à maintenir son niveau actuel.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Parma
Mandela Keita

Plus de news

Jérémy Doku, arme redoutable des Diables Rouges : mais voici l'erreur que Rudi Garcia ne doit pas commettre

Jérémy Doku, arme redoutable des Diables Rouges : mais voici l'erreur que Rudi Garcia ne doit pas commettre

21:00
La Belgique rate le train pour l'Euro : les U19 plus qualifiés pour cette compétition depuis... 2011

La Belgique rate le train pour l'Euro : les U19 plus qualifiés pour cette compétition depuis... 2011

20:40
Officiel : Importante promotion pour Bart Verhaeghe et le Club de Bruges à l'échelle européenne

Officiel : Importante promotion pour Bart Verhaeghe et le Club de Bruges à l'échelle européenne

20:20
La Belgique U17 brille et termine sur un sans-faute : un Anderlechtois offre la victoire aux Diables

La Belgique U17 brille et termine sur un sans-faute : un Anderlechtois offre la victoire aux Diables

19:27
Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu

Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu

19:00
Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été

Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été

18:30
L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

18:00
La Commission des Licences a tranché : un club de D1 ACFF finalement assuré de son maintien !

La Commission des Licences a tranché : un club de D1 ACFF finalement assuré de son maintien !

17:30
Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

17:00
Deniz Undav a eu sa tête : à moins de trois mois du Mondial, une nation qualifiée vire son sélectionneur

Deniz Undav a eu sa tête : à moins de trois mois du Mondial, une nation qualifiée vire son sélectionneur

16:30
"C'est pour cela que les supporters se fâchent" : la vision de Mehdi Bayat sur la situation de Charleroi

"C'est pour cela que les supporters se fâchent" : la vision de Mehdi Bayat sur la situation de Charleroi

16:00
Le Diable qui a le plus pris en assurance dans sa carrière ? "Regardez-moi, qui a le droit de me critiquer ?"

Le Diable qui a le plus pris en assurance dans sa carrière ? "Regardez-moi, qui a le droit de me critiquer ?"

15:30
Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !

Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !

15:00
Le champion de D1 ACFF pas promu en D1B ? Les implications folles du nouveau règlement de Pro League

Le champion de D1 ACFF pas promu en D1B ? Les implications folles du nouveau règlement de Pro League

14:45
1
Le communiqué est tombé : Naples menace Romelu Lukaku de mesures disciplinaires !

Le communiqué est tombé : Naples menace Romelu Lukaku de mesures disciplinaires !

14:16
La Pro League a voté : les règles changent en cours de saison, de lourdes conséquences en D1B !

La Pro League a voté : les règles changent en cours de saison, de lourdes conséquences en D1B !

14:01
Les États-Unis ont-ils exposé au grand jour le talon d'achille des Diables ? Rudi Garcia conscient du danger

Les États-Unis ont-ils exposé au grand jour le talon d'achille des Diables ? Rudi Garcia conscient du danger

13:30
Un nouveau Diable arrogant ? "C'est une image totalement fausse"

Un nouveau Diable arrogant ? "C'est une image totalement fausse"

13:00
Réunion cruciale pour la Pro League, Georges-Louis Bouchez attaque : "Je ne comprends pas"

Réunion cruciale pour la Pro League, Georges-Louis Bouchez attaque : "Je ne comprends pas"

12:40
Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

12:00
🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

12:20
Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions Analyse

Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions

11:40
Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

11:20
La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

11:00
Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

10:30
Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

10:00
Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

09:30
Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

09:00
Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

08:30
Tout a changé pour Nicolas Raskin chez les Diables : "Je ne figurais même pas dans une liste de 150 joueurs"

Tout a changé pour Nicolas Raskin chez les Diables : "Je ne figurais même pas dans une liste de 150 joueurs"

08:00
3
Légende d'Anderlecht et du Beerschot, Juan Lozano victime d'une grave hémorragie cérébrale

Légende d'Anderlecht et du Beerschot, Juan Lozano victime d'une grave hémorragie cérébrale

07:40
"Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique

"Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique

07:20
Ce mardi, le football belge peut trembler : l'AG de la Pro League sera cruciale

Ce mardi, le football belge peut trembler : l'AG de la Pro League sera cruciale

07:00
Un coach belge pas prolongé en D2 néerlandaise... alors qu'il peut encore monter en Eredivisie

Un coach belge pas prolongé en D2 néerlandaise... alors qu'il peut encore monter en Eredivisie

06:30
Teddy Teuma manquera bien le début des Playoffs 2... et plusieurs semaines de compétition

Teddy Teuma manquera bien le début des Playoffs 2... et plusieurs semaines de compétition

06:00
1
Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht ? La balle est dans son camp !

Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht ? La balle est dans son camp !

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 31
Sassuolo Sassuolo 04/04 Cagliari Cagliari
Hellas Verona Hellas Verona 04/04 Fiorentina Fiorentina
Lazio Lazio 04/04 Parma Parma
Cremonese Cremonese 05/04 Bologna Bologna
Pisa Pisa 05/04 Torino Torino
Inter Inter 05/04 AS Roma AS Roma
Udinese Udinese 06/04 Como Como
Lecce Lecce 06/04 Atalanta Atalanta
Juventus Juventus 06/04 Genoa Genoa
Napoli Napoli 06/04 AC Milan AC Milan
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved