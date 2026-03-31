Pas appelé chez les Diables malgré sa bonne saison en Serie A : ce Belge est pisté en Premier League

Les Diables Rouges ont disputé un match amical contre les États-Unis, mais ce rassemblement s'est fait sans Mandela Keita. Le sélectionneur a décidé de ne pas convoquer.

Mandela Keita est auteur d'une solide saison en Serie A avec Parme. Le milieu de terrain, malgré ses excellentes performances en club n'a pas été convoqué par Rudi Garcia. Alors que quelques nouveaux noms ont reçu leur chance en équipe nationale, lui brille par son absence dans la sélection.

Le milieu de terrain a été écarté par le sélectionneur, ce qui soulève des questions compte tenu de sa forme récente. Cette décision semble toutefois avoir peu d’impact sur sa valeur marchande. Au contraire.

La piste italienne reste d'actualité pour Mandela Keita

Selon La Gazzetta dello Sport, l'intérêt pour le milieu de terrain de 23 ans ne cesse de croître, notamment en Serie A. Bologne serait convaincu depuis longtemps de ses qualités et le suit depuis son passage à l'Antwerp. Ses récentes performances n'ont fait que renforcer cette confiance.

Le club italien ne semble toutefois pas être le seul à se battre pour le recruter, car la concurrence est rude dans d'autres championnats également. C'est surtout en Premier League que Keita est suivi de près.

Des clubs comme Aston Villa, Tottenham et Brighton s'intéresseraient à son profil et le garderaient à l'œil. On s'attend à ce que d'autres équipes se manifestent s'il parvient à maintenir son niveau actuel.



