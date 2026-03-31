La Commission des Licences a tranché : un club de D1 ACFF finalement assuré de son maintien !

En Belgique, fin de saison rime également avec licence. L'Union Rochefortoise vient également de décrocher la sienne.

Malgré le bilan d'un point sur quinze en première partie de Playoffs, Rochefort continue à se développer. A côté du projet de nouveau stade, l'Union a rapidement consolidé sa place en D1 ACFF en se nichant dans le top 6 pour la deuxième fois en deux saisons dans la série.

Disputer ces Promotions' Playoffs, cela veut également dire éviter les Playdowns, et donc assurer son maintien. Restait à confirmer cela hors du terrain, en obtenant la licence nécessaire.

C'est chose faite depuis cette après-midi. Le club a annoncé avoir reçu sa licence, il évoluera donc bien en D1 ACFF la saison prochaine. "C'est une étape cruciale pour le club, rendue possible grâce à un travail rigoureux dans l'ombre. Un immense merci à Laurence Peigneur (trésorerie, administration et opérations) pour son boulot exceptionnel et son dévouement au quotidien. Sans elle, rien de tout ça ne serait possible", peut-on lire.

Rochefort veut continuer à grandir

"Étape par étape, le projet de l'Union Rochefortoise s'inscrit dans la durée. Nous construisons des bases solides : une équipe compétitive sur le terrain, une structure professionnelle en coulisses et une vision claire pour l’avenir", poursuit le club.

Les Unionistes ont également abordé l'avancement de leur projet de nouveau stade : "Le projet à Marche s’intègre pleinement dans cette belle dynamique. Nous continuons d’avancer et nous vous donnerons des nouvelles très prochainement à ce sujet".



