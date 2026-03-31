Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été

Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les frictions entre Romelu Lukaku et Naples relancent naturellement les discussions sur ce qu'il adviendra du Diable Rouge cet été. Les supporters d'Anderlecht espèrent bien sûr qu'il reviendra à Neerpede, comme il l'a toujours promis. Mais cette option est-elle réaliste ?

Tout porte à croire que l’ultimatum lancé par Naples repose sur des raisons bien concrètes. Après la blessure de Lukaku, le club napolitain avait besoin d’un nouvel avant-centre de haut niveau et a donc recruté Rasmus Højlund, prêté par Manchester United, avec option d’achat obligatoire.

Lukaku poussé vers la sortie à Naples

En 37 matches (toutes compétitions confondues), le Danois de 23 ans a déjà marqué 14 fois et délivré 4 passes décisives. Du côté du club italien, on est donc plus que satisfait de ses prestations et, vu son âge, il conserve une grosse valeur de revente s’il continue à progresser.

Mais Naples devra aussi assumer son salaire, qui dépasse les 4 millions d’euros par an. Lukaku touche lui un peu plus de 6 millions annuels, et les Napolitains doivent garder leur budget sous contrôle. Dans un peu plus d’un mois, Lukaku fêtera aussi ses 33 ans et il ne lui reste plus qu’une année de contrat.

Le président Aurelio De Laurentiis semble donc déjà l’accompagner vers la sortie, avec sa menace de le mettre à l’écart s’il ne revenait pas aujourd’hui. Lukaku a décidé de passer outre, estimant devoir travailler sa condition et faisant davantage confiance à Lieven Maesschalck et à son équipe qu’au staff médical de Naples, qui l’avait déjà poussé à revenir plus vite que ce que recommandait son entourage belge.

Un retour à Anderlecht ? Le rêve absolu de Marc Coucke

Mais s’il doit partir, Anderlecht a-t-il une chance ? Il reste en effet cette année de contrat, et de nombreux clubs saoudiens ainsi que des franchises de MLS seraient prêts à se positionner. Il faut comprendre une chose au sujet de Lukaku : il suit sa propre voie, mais c’est aussi un homme de parole.

Lire aussi… Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

Pour pouvoir rejoindre Anderlecht — tout cela reste encore de l’ordre de l’hypothèse — Lukaku devra trouver un accord avec Naples pour une rupture de contrat. Car Anderlecht ne peut pas payer d’indemnité de transfert, même si sa valeur marchande est descendue à 12 millions en raison de son âge.

Big Rom a toujours dit qu’il reviendrait à Anderlecht avant d'être usé. Et il aime les défis. Le cœur de Lukaku reste mauve et blanc, il vit difficilement la situation actuelle de son club de toujours.

Marc Coucke verrait son rêve se réaliser si Lukaku — avec qui il est devenu entre-temps très proche — revenait avec toute son expérience internationale et son prestige. Le sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises de manière amicale entre les deux hommes.

Lukaku veut aider le Sporting à remonter la pente, de n’importe quelle manière. Aujourd’hui, il pourrait certainement encore le faire en tant que joueur. Et y ramener aussi cette 'mentalité de gagnant'. S'il revient, beaucoup de choses changeront dans le vestiaire. Lukaku est un leader, dans tous les sens du terme.

Il reste encore beaucoup d’obstacles à franchir et Lukaku doit d’abord déterminer ce qu’il veut pour lui-même et où il souhaite aller. Mais s’il sent qu’il n’est plus désiré à Naples, Anderlecht fera certainement partie de ses réflexions. 

Pour cela, il devra toutefois laisser beaucoup d’argent sur la table. Anderlecht est loin de pouvoir lui offrir ce que d’autres clubs (plus exotiques) peuvent proposer. Mais il a déjà très bien gagné sa vie au cours de sa carrière, au point de ne plus devoir s’inquiéter pour lui ou pour sa famille. Le voir revenir à Neerpede est donc loin d'une utopie. Mais les Mauves ne sont évidemment pas les seuls à imaginer profiter de sa situation à Naples.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Mexique - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 03:00 (01/04).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Belgique
Romelu Lukaku

Plus de news

Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

17:00
Le Diable qui a le plus pris en assurance dans sa carrière ? "Regardez-moi, qui a le droit de me critiquer ?"

Le Diable qui a le plus pris en assurance dans sa carrière ? "Regardez-moi, qui a le droit de me critiquer ?"

15:30
Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"

10:30
Le communiqué est tombé : Naples menace Romelu Lukaku de mesures disciplinaires !

Le communiqué est tombé : Naples menace Romelu Lukaku de mesures disciplinaires !

14:16
Les États-Unis ont-ils exposé au grand jour le talon d'achille des Diables ? Rudi Garcia conscient du danger

Les États-Unis ont-ils exposé au grand jour le talon d'achille des Diables ? Rudi Garcia conscient du danger

13:30
Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu

Officiel : le coach qui a pour mission de sauver Tottenham de la relégation est connu

19:00
L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

L'Italie et Riemer attendus, la RDC pour l'Histoire : ces 12 pays qui jouent leur place au Mondial cette nuit

18:00
La Commission des Licences a tranché : un club de D1 ACFF finalement assuré de son maintien !

La Commission des Licences a tranché : un club de D1 ACFF finalement assuré de son maintien !

17:30
Tout a changé pour Nicolas Raskin chez les Diables : "Je ne figurais même pas dans une liste de 150 joueurs"

Tout a changé pour Nicolas Raskin chez les Diables : "Je ne figurais même pas dans une liste de 150 joueurs"

08:00
3
Deniz Undav a eu sa tête : à moins de trois mois du Mondial, une nation qualifiée vire son sélectionneur

Deniz Undav a eu sa tête : à moins de trois mois du Mondial, une nation qualifiée vire son sélectionneur

16:30
"Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique

"Continuer à expérimenter" : Rudi Garcia promet de nombreux changements chez les Diables face au Mexique

07:20
"C'est pour cela que les supporters se fâchent" : la vision de Mehdi Bayat sur la situation de Charleroi

"C'est pour cela que les supporters se fâchent" : la vision de Mehdi Bayat sur la situation de Charleroi

16:00
Un nouveau Diable arrogant ? "C'est une image totalement fausse"

Un nouveau Diable arrogant ? "C'est une image totalement fausse"

13:00
Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !

Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !

15:00
Le champion de D1 ACFF pas promu en D1B ? Les implications folles du nouveau règlement de Pro League

Le champion de D1 ACFF pas promu en D1B ? Les implications folles du nouveau règlement de Pro League

14:45
1
Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

Courtisé sur trois continents et par son ancien rival : retour sur le mercato estival agité de Kevin De Bruyne

12:00
La Pro League a voté : les règles changent en cours de saison, de lourdes conséquences en D1B !

La Pro League a voté : les règles changent en cours de saison, de lourdes conséquences en D1B !

14:01
Réunion cruciale pour la Pro League, Georges-Louis Bouchez attaque : "Je ne comprends pas"

Réunion cruciale pour la Pro League, Georges-Louis Bouchez attaque : "Je ne comprends pas"

12:40
🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

🎥 Luis Díaz n'a qu'à prendre note : Vincent Kompany montre encore pourquoi il est tant apprécié au Bayern

12:20
La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

La fédération argentine et son président mis en examen : gros troubles à moins de trois mois du Mondial

11:00
Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions Analyse

Un Diablotin dans une cage dorée : il ne joue jamais en championnat, mais toujours en Ligue des Champions

11:40
Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

Plus de séries, moins d'équipes ? Le projet de réforme des D2 et D3 ACFF bientôt voté

11:20
Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

Chez les Diablotins, Gill Swerts note le positif... jusqu'à occulter la réalité ?

10:00
Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

Débuts internationaux à 30 ans pour cet ancien d'Anderlecht, en bonne voie pour jouer la Coupe du monde

08:30
Légende d'Anderlecht et du Beerschot, Juan Lozano victime d'une grave hémorragie cérébrale

Légende d'Anderlecht et du Beerschot, Juan Lozano victime d'une grave hémorragie cérébrale

07:40
Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht ? La balle est dans son camp !

Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht ? La balle est dans son camp !

23:00
Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

Un ancien joueur de Gand souffre de la maladie de Charcot... mais reste dans le monde du football

09:30
Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

Poursuivi par la justice, Radja Nainggolan brise le silence : "Je voyais les choses différemment"

09:00
Ce mardi, le football belge peut trembler : l'AG de la Pro League sera cruciale

Ce mardi, le football belge peut trembler : l'AG de la Pro League sera cruciale

07:00
Un coach belge pas prolongé en D2 néerlandaise... alors qu'il peut encore monter en Eredivisie

Un coach belge pas prolongé en D2 néerlandaise... alors qu'il peut encore monter en Eredivisie

06:30
Teddy Teuma manquera bien le début des Playoffs 2... et plusieurs semaines de compétition

Teddy Teuma manquera bien le début des Playoffs 2... et plusieurs semaines de compétition

06:00
1
Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

Nouvelle inquiétude ? Un Diable Rouge à nouveau opéré

30/03
Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

Défaite en amical pour les Diablotins face aux Pays-Bas

21:20
Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

Avantage au Mexique ? La Belgique peut remettre les équipes "à égalité" mardi

30/03
"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

"Cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde" : Toumani Camara convaincu du potentiel de la Belgique

30/03
Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

Une nuit de football avant Mexique-Belgique : l'Italie et le Congo feront-ils la fête avec les Diables ?

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 06/04 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 06/04 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved