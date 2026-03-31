Naples va-t-il précipiter les choses ? Et si Romelu Lukaku revenait à Anderlecht...dès cet été

Les frictions entre Romelu Lukaku et Naples relancent naturellement les discussions sur ce qu'il adviendra du Diable Rouge cet été. Les supporters d'Anderlecht espèrent bien sûr qu'il reviendra à Neerpede, comme il l'a toujours promis. Mais cette option est-elle réaliste ?

Tout porte à croire que l’ultimatum lancé par Naples repose sur des raisons bien concrètes. Après la blessure de Lukaku, le club napolitain avait besoin d’un nouvel avant-centre de haut niveau et a donc recruté Rasmus Højlund, prêté par Manchester United, avec option d’achat obligatoire.

Lukaku poussé vers la sortie à Naples

En 37 matches (toutes compétitions confondues), le Danois de 23 ans a déjà marqué 14 fois et délivré 4 passes décisives. Du côté du club italien, on est donc plus que satisfait de ses prestations et, vu son âge, il conserve une grosse valeur de revente s’il continue à progresser.

Mais Naples devra aussi assumer son salaire, qui dépasse les 4 millions d’euros par an. Lukaku touche lui un peu plus de 6 millions annuels, et les Napolitains doivent garder leur budget sous contrôle. Dans un peu plus d’un mois, Lukaku fêtera aussi ses 33 ans et il ne lui reste plus qu’une année de contrat.

Le président Aurelio De Laurentiis semble donc déjà l’accompagner vers la sortie, avec sa menace de le mettre à l’écart s’il ne revenait pas aujourd’hui. Lukaku a décidé de passer outre, estimant devoir travailler sa condition et faisant davantage confiance à Lieven Maesschalck et à son équipe qu’au staff médical de Naples, qui l’avait déjà poussé à revenir plus vite que ce que recommandait son entourage belge.

Un retour à Anderlecht ? Le rêve absolu de Marc Coucke

Mais s’il doit partir, Anderlecht a-t-il une chance ? Il reste en effet cette année de contrat, et de nombreux clubs saoudiens ainsi que des franchises de MLS seraient prêts à se positionner. Il faut comprendre une chose au sujet de Lukaku : il suit sa propre voie, mais c’est aussi un homme de parole.



Lire aussi… Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique›

Pour pouvoir rejoindre Anderlecht — tout cela reste encore de l’ordre de l’hypothèse — Lukaku devra trouver un accord avec Naples pour une rupture de contrat. Car Anderlecht ne peut pas payer d’indemnité de transfert, même si sa valeur marchande est descendue à 12 millions en raison de son âge.

Big Rom a toujours dit qu’il reviendrait à Anderlecht avant d'être usé. Et il aime les défis. Le cœur de Lukaku reste mauve et blanc, il vit difficilement la situation actuelle de son club de toujours.

Marc Coucke verrait son rêve se réaliser si Lukaku — avec qui il est devenu entre-temps très proche — revenait avec toute son expérience internationale et son prestige. Le sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises de manière amicale entre les deux hommes.

Lukaku veut aider le Sporting à remonter la pente, de n’importe quelle manière. Aujourd’hui, il pourrait certainement encore le faire en tant que joueur. Et y ramener aussi cette 'mentalité de gagnant'. S'il revient, beaucoup de choses changeront dans le vestiaire. Lukaku est un leader, dans tous les sens du terme.

Il reste encore beaucoup d’obstacles à franchir et Lukaku doit d’abord déterminer ce qu’il veut pour lui-même et où il souhaite aller. Mais s’il sent qu’il n’est plus désiré à Naples, Anderlecht fera certainement partie de ses réflexions.

Pour cela, il devra toutefois laisser beaucoup d’argent sur la table. Anderlecht est loin de pouvoir lui offrir ce que d’autres clubs (plus exotiques) peuvent proposer. Mais il a déjà très bien gagné sa vie au cours de sa carrière, au point de ne plus devoir s’inquiéter pour lui ou pour sa famille. Le voir revenir à Neerpede est donc loin d'une utopie. Mais les Mauves ne sont évidemment pas les seuls à imaginer profiter de sa situation à Naples.