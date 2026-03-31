"Des erreurs ont été commises" : la performance arbitrale passée à la loupe avant le début des Playoffs

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La saison régulière est désormais terminée, il était temps de dresser un bilan des décisions prises par les arbitres. Le responsable de l'arbitrage est revenu sur les faits marquants.

Chaque lundi, Jonathan Lardot s'exprimait ouvertement sur la journée de championnat écoulée de Jupiler Pro League. Cette fois après trente journées, l'heure était venue de dresser un bilan complet de la performance de l'arbitrage belge.

Et le responsable de l'arbitrage n'a pas hésité à admettre que des erreurs avaient été commises lors de la saison régulière.

Jonathan Lardot admet que des erreurs ont été commises

Il n'a pas hésité à reconnaître que des erreurs avaient bel et bien été commises : "Il ne faut pas changer toute l'approche, mais corriger ce qui n'allait pas", a-t-il déclaré au micro de DAZN.

"Et oui, certaines choses ne se sont pas bien passées pendant la saison régulière. Et je tiens surtout à ce que nous nous concentrions là-dessus", admet-il conscient qu’il y a et qu’il y aura encore moins de marge d’erreur lors des play-offs.

Qu'attendre de l’arbitrage lors des play-offs ?

"Nous parlons de certaines phases importantes. Oui, des erreurs ont été commises. Mais ce sont justement ces erreurs sur lesquelles je veux travailler en premier lieu", a déclaré très honnêtement le responsable de l'arbitrage de la Jupiler Pro League.





Au cours des deux prochains mois, chaque décision sera suivie de très près. L'arbitrage va-t-il jouer un rôle déterminant dans la lutte entre le Club Bruges, l'Union SG, STVV et les autres ? C'est ce que l'on souhaite absolument éviter.