Officiel : Importante promotion pour Bart Verhaeghe et le Club de Bruges à l'échelle européenne

Une excellente nouvelle pour le patron brugeois qui a obtenu une belle promotion au niveau européen. L'information a d'ailleurs déjà été confirmée par le Club.

"Le Club de Bruges est fier d'annoncer que son président, Bart Verhaeghe, a été nommé cette semaine vice-président de l'EFC (European Football Clubs), ainsi que président de la sous-division 2, le groupe de pays dont fait partie la Belgique", annnoce le communiqué.

Bart Verhaeghe obtient une promotion au niveau européen

"Bart succède à ce poste à Peter Lawwell, l'ancien président du Celtic Glasgow, qui siégera désormais comme administrateur indépendant", explique le Club sur son site dans un communiqué au sujet de cette nomination.

Voorzitter Bart Verhaeghe is benoemd tot vice-voorzitter van de EFC (European Football Clubs) en tot voorzitter van subdivisie 2. Gefeliciteerd met de mooie benoeming, Bart!



ℹ️ | https://t.co/u5akZzzQd5 pic.twitter.com/iyLPkN4XvT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 31, 2026

"Je suis très honoré par ces deux nominations", reconnaît Bart Verhaeghe. "C'est le résultat et la reconnaissance de tout le travail de chacun au sein du Club, et cela donne à tout le monde une énergie positive pour relever ensemble les défis du football européen."

Le statut du Club Bruges en Europe

La nomination de Bart Verhaeghe démontre une fois de plus que le Club a su construire aussi quelque chose de solide au niveau européen. Le club bénéficie de plus en plus de l'attention et des égards nécessaires sur le continent, ce qui lui vaut beaucoup de respect.





Les Blauw & Zwart figurent désormais dans le top 24 européen après deux bonnes campagnes consécutives en Ligue des Champions. Cela contribue également au statut dont bénéficient actuellement Bart Verhaeghe et son club en Europe.