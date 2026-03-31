Deniz Undav a eu sa tête : à moins de trois mois du Mondial, une nation qualifiée vire son sélectionneur

Les nations qualifiées pour la Coupe du Monde fourbissent actuellement leurs armes. Au Ghana, cela a côuté sa tête au sélectionneur Otto Addo.

Hier soir, le Ghana (avec l'ancien Anderlechtois Derrick Luckassen en fin de match) a mené la vie dure à l'Allemagne. Les Black Stars étaient proches de rentrer au vestiaire avec le 0-0, avant que Kai Havertz n'ouvre le score sur penalty. Le Ghana a égalisé en deuxième mi-temps, il a fallu un but de Deniz Undav dans la dernière minute pour offrir à l'Allemagne la victoire.

Une prestation convaincante...qui sera la dernière du sélectionneur Otto Addo sur le banc ghanéen. Quelques heures après la rencontre, la fédération a en effet annoncé le limogeage de son entraîneur fédéal.

Addo n'aura pas l'occasion de se racheter du Mondial 2022

"La fédération tient à remercier sincèrement Otto Addo pour sa contribution à l'équipe et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. La GFA communiquera prochainement le nom de son successeur à la tête des Black Stars", peut-on lire.

Le tort du sélectionneur ? Sans doute les quatre défaites consécutives concédées. Car quelques jours avant ce match méritant en Allemagne, l'équipe avait été battue 5-1 en Autriche. En novembre, les résultats avaient également été décevants contre le Japon (défaite 2-0) et la Corée du Sud (1-0).



Addo est à la tête de la sélection ghanéenne depuis mars 2024. Il avait succédé à Chris Hughton, limogé après la décevante Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire (élimination dès le premier tour). L'Irlandais avait lui-même remplacé Addo après la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où le Ghana avait été éliminé en phase de groupes.