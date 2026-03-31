La Pro League a voté : les règles changent en cours de saison, de lourdes conséquences en D1B !

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La Pro League se réunissait cette après-midi pour voter quant au sort des équipes U23 en D1B. Un consensus a été trouvé.

Fortement poussée par la décision de l'Autorité belge de la concurrence, la Pro League a réussi à dégager une majorité des deux tiers pour revenir sur une absurdité du règlement. Les deux derniers du classement de D1B seront bien relégués dès cette saison, qu'il s'agisse d'équipes U23 ou non. 

Le fameux quota d'équipes U23 sera réajusté la saison prochaine. En attendant, une règle alternative entre en application : si une équipe U23 est reléguée, elle sera remplacée par une autre équipe réserve. Les instances dirigeantes amateurs doivent toutefois encore donner leur feu vert.

Les équipes hors de la zone rouge ne pourront donc pas être reléguées, un soulagement donc pour les Francs Borains et Seraing, qui étaient encore menacées en étant devant les U23 de Genk, d'Anderlecht et du Club de Bruges.

La Gantoise révoltée

Gand se sent par contre floué. Pour elle, ce quota d'équipes U23 était liée à la réforme de la D1A (retour à 18 clubs, sans Playoff). Ce package leur apparaît indivisible : "L’an dernier, les votes ont été achetés grâce à ces quotas. C’est comme ça que Jong Genk est en D1B cette saison. Sans leur vote, le changement n’aurait pas eu lieu, ce qui n’avait rien de démocratique", déplore Sébastien Ronse, représentant des Buffalos.


Les Gantois vont passer à l'action : "Il est quasiment certain que nous intenterons une action en justice. Nous voulons revenir à une D1A à seize équipes et avec des Playoffs".

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