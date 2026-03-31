Un espion militaire italien à l'entraînement ? La Bosnie porte plainte !

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Ce soir, l'Italie joue sa place à la Coupe du Monde en Bosnie-Herzégovine. L'avant-match est plutôt agité.

Les images de joie italienne lors de la qualification de la Bosnie-Herzégovine face au pays de Galles avait déjà suscité une polémique, Eden Dzeko s'étonnant publiquement de la réaction des Italiens face à leur futur adversaire.

L'histoire aurait pu en rester là et nous valoir un duel déjà bien électrique. Mais non, la dramaturgie a encore grimpé de quelques crans à la surprise générale. En cause ? Un militaire italien accusé d'espionnage pendant l'entraînement de la Bosnie.

Le média local SportSports.ba rapporte en effet qu'un homme a outrepassé les consignes en restant plus longtemps que les 15 minutes autorisées en début de session. Alors que la séance était passée à huis clos, le militaire est resté à son poste et a été surpris en train de filmer l'entraînement.

Un énorme malentendu ?

Le suspect est un soldat italien de l'Eufor (la force de l'Union européenne), basé à Butmir, à côté du centre d'entraînement de la sélection bosnienne. La Fédération bosnienne s'est officiellement plainte auprès de l'instance militaire de sécurisation des Balkans, craignant que l'homme ait agi de la sorte pour transmettre des informations tactiques.


La Fédération italienne a démenti, expliquant que son ressortissant a agi seul, sans ordre. Il ne serait en fait qu'un simple fan de football venu profiter de l'entraînement, filmant pour ses propres souvenirs. Pas sûr qu'il soit invité par la Bosnie à venir donner le coup d'envoi de la rencontre.

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