"Il ne pouvait pas revenir sans" : la soirée dans un restaurant bavarois qui a tout changé pour Kompany

"Il ne pouvait pas revenir sans" : la soirée dans un restaurant bavarois qui a tout changé pour Kompany
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Kompany continue d'impressionner au Bayern Munich, mais sa nomination n'était pas exempte de doutes à l'époque. Dans une interview accordée à Kicker, Uli Hoeneß est longuement revenu sur la manière dont le Belge a finalement été recruté.

Un détail frappant dans ce processus est le rôle de Pep Guardiola. “Quand nous avons appelé Pep avant d’engager Vincent et que nous lui avons demandé ce qu’il pensait de lui, il a répondu que nous pouvions le prendre sans même le voir”, explique Hoeneß.

Tout le monde n'était pourtant pas de cet avis au Bayern. Cette incertitude s’expliquait aussi par le fait que Kompany n’était pas le premier choix. “Au départ, nous étions sceptiques; il était la quatrième ou la cinquième personne avec qui nous avons discuté. Je pense à Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick et aussi Oliver Glasner, qui serait venu si Crystal Palace l’avait laissé partir”, a reconnu Hoeneß.

C’est finalement Max Eberl qui a mis Kompany en avant. Et lors d’une première rencontre, tout s’est mis en place. “Le premier rendez-vous a eu lieu chez Käfer’s, avec Herbert Hainer, Max, Christoph Freund, Vincent et son père. Après une demi-heure, j’ai donné un petit coup à Max ; je le savais : c’est lui!”

Les dirigeants confortés dans leur choix, Kompany rapidement prolongé

Hoeneß a tout de suite montré à quel point il était convaincu. “J’ai alors dit à Max de prendre quelques affaires pour dormir sur place, il ne pouvait pas revenir des négociations sans contrat”, a-t-il lancé, de manière très parlante.

Avec le recul, le choix de Kompany s’est avéré payant. Vince the Prince a refait du Bayern une machine de guerre et a déjà obtenu une prolongation de contrat jusqu’en 2029. “C’était un incroyable signe de confiance”.

Selon l’Allemand, il y avait aussi un message clair adressé à Manchester City, où Kompany est lié depuis longtemps. “C’était avant tout une question de conviction, et l’autre aspect relevait d’une petite intention supplémentaire. Nous voulions montrer que nous croyons totalement en son travail et que c’est un entraîneur capable d’inspirer ici encore pendant longtemps".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

La décision est prise : un club de Pro League laisse de côté son transfert le plus cher de tous les temps

La décision est prise : un club de Pro League laisse de côté son transfert le plus cher de tous les temps

19:30
Anderlecht ne fera pas de cadeaux : prêté, ce joueur ne sera pas bradé l'été prochain

Anderlecht ne fera pas de cadeaux : prêté, ce joueur ne sera pas bradé l'été prochain

17:00
La presse américaine étrille les USA après la défaite face aux Diables Rouges

La presse américaine étrille les USA après la défaite face aux Diables Rouges

19:00
Tubize-Braine craque à Habay, le Crossing se réveille contre le SL 16 : les résumés de D1 ACFF

Tubize-Braine craque à Habay, le Crossing se réveille contre le SL 16 : les résumés de D1 ACFF

18:30
Un ancien du Standard raconte une histoire folle : "Il m'attendait avec un couteau après l'entraînement"

Un ancien du Standard raconte une histoire folle : "Il m'attendait avec un couteau après l'entraînement"

17:30
Amadou Onana a galéré à son arrivée en sélection : "Il a fallu se mettre au niveau de ces gars-là"

Amadou Onana a galéré à son arrivée en sélection : "Il a fallu se mettre au niveau de ces gars-là"

16:30
Le facteur X des Diables Rouges : "Il n'y en a aucun autre comme lui"

Le facteur X des Diables Rouges : "Il n'y en a aucun autre comme lui"

16:00
Eden Hazard fait un appel du pied à Rudi Garcia : "Si tu as besoin de quelqu'un..."

Eden Hazard fait un appel du pied à Rudi Garcia : "Si tu as besoin de quelqu'un..."

15:30
Le Mexique accroche le Portugal de Roberto Martinez avant d'affronter les Diables Rouges

Le Mexique accroche le Portugal de Roberto Martinez avant d'affronter les Diables Rouges

15:00
Le Napoli menacerait même Lukaku... de poursuites judiciaires : une situation surréaliste

Le Napoli menacerait même Lukaku... de poursuites judiciaires : une situation surréaliste

14:30
5
La France pas fan de l'organisation aux USA : "Jamais vu ça depuis que je suis né"

La France pas fan de l'organisation aux USA : "Jamais vu ça depuis que je suis né"

14:00
Pas de Courtois ? Pas de problème ! "C'est flatteur d'être comparé à lui"

Pas de Courtois ? Pas de problème ! "C'est flatteur d'être comparé à lui"

13:30
1
Grosse frayeur pour le sélectionneur de la Roumanie, âgé de 80 ans

Grosse frayeur pour le sélectionneur de la Roumanie, âgé de 80 ans

13:00
🎥 Un premier but, et quel premier but ! Zeno Debast s'impose comme un incontournable

🎥 Un premier but, et quel premier but ! Zeno Debast s'impose comme un incontournable

11:00
Du show mais pas d'ambiance à Atlanta : "On sent que ce n'est pas vraiment un pays de foot"

Du show mais pas d'ambiance à Atlanta : "On sent que ce n'est pas vraiment un pays de foot"

12:30
La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"

La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"

12:00
Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta Analyse

Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta

11:30
Trois néo-Diables : des débuts réussis, en attendant d'en voir plus

Trois néo-Diables : des débuts réussis, en attendant d'en voir plus

10:00
1
Le Maroc accroché pour la première de Mo Ouahbi

Le Maroc accroché pour la première de Mo Ouahbi

08:40
📷 Un team-building à l'américaine : les Diables Rouges se sont détendus après USA-Belgique

📷 Un team-building à l'américaine : les Diables Rouges se sont détendus après USA-Belgique

10:30
"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

09:30
Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique

Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique

09:00
"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu

"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu

08:00
"J'avais les larmes aux yeux" : Dodi Lukebakio, héros improbable qui a gagné gros aux USA

"J'avais les larmes aux yeux" : Dodi Lukebakio, héros improbable qui a gagné gros aux USA

08:20
Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

23:30
2
🎥 But de l'année de Goudani (Virton), match animé pour Mons, Namur gagne enfin : folle soirée en D1 ACFF !

🎥 But de l'année de Goudani (Virton), match animé pour Mons, Namur gagne enfin : folle soirée en D1 ACFF !

23:15
Sacha Kljestan veut attirer un ancien d'Anderlecht en MLS : "Ce serait un rêve pour moi d'aider à sa venue"

Sacha Kljestan veut attirer un ancien d'Anderlecht en MLS : "Ce serait un rêve pour moi d'aider à sa venue"

28/03
Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match

Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match

22:37
Le chaos menace le football néerlandais : un joueur passé par la Belgique également concerné

Le chaos menace le football néerlandais : un joueur passé par la Belgique également concerné

22:20
"Trop, c'est trop" : boycott de supporters annoncé pour le prochain déplacement du Standard

"Trop, c'est trop" : boycott de supporters annoncé pour le prochain déplacement du Standard

22:00
USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

21:45
1
Le Sénégal titille le Maroc et la CAF : les joueurs défilent avec le trophée de la CAN au Stade de France

Le Sénégal titille le Maroc et la CAF : les joueurs défilent avec le trophée de la CAN au Stade de France

21:20
1
La Belgique U17 se qualifie pour l'Euro et la Coupe du monde !

La Belgique U17 se qualifie pour l'Euro et la Coupe du monde !

21:00
Jackpot en vue pour un joueur de JPL ? Liverpool et d'autres clubs anglais entrent dans la danse

Jackpot en vue pour un joueur de JPL ? Liverpool et d'autres clubs anglais entrent dans la danse

20:40
Belle opération de nos U19 : la Belgique reste en lice pour une place à l'Euro grâce à un ancien Brugeois

Belle opération de nos U19 : la Belgique reste en lice pour une place à l'Euro grâce à un ancien Brugeois

20:20
1
Bonne nouvelle pour une formation des Playdowns : un boost au moral pour la course contre la relégation

Bonne nouvelle pour une formation des Playdowns : un boost au moral pour la course contre la relégation

28/03

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 28
Hambourg Hambourg 04/04 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Brême Werder Brême 04/04 RB Leipzig RB Leipzig
Hoffenheim Hoffenheim 04/04 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Freiburg Freiburg 04/04 Bayern Munich Bayern Munich
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 04/04 Wolfsburg Wolfsburg
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 04/04 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 04/04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 05/04 FC St. Pauli FC St. Pauli
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 05/04 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved