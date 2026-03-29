"Il ne pouvait pas revenir sans" : la soirée dans un restaurant bavarois qui a tout changé pour Kompany

Vincent Kompany continue d'impressionner au Bayern Munich, mais sa nomination n'était pas exempte de doutes à l'époque. Dans une interview accordée à Kicker, Uli Hoeneß est longuement revenu sur la manière dont le Belge a finalement été recruté.

Un détail frappant dans ce processus est le rôle de Pep Guardiola. “Quand nous avons appelé Pep avant d’engager Vincent et que nous lui avons demandé ce qu’il pensait de lui, il a répondu que nous pouvions le prendre sans même le voir”, explique Hoeneß.

Tout le monde n'était pourtant pas de cet avis au Bayern. Cette incertitude s’expliquait aussi par le fait que Kompany n’était pas le premier choix. “Au départ, nous étions sceptiques; il était la quatrième ou la cinquième personne avec qui nous avons discuté. Je pense à Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick et aussi Oliver Glasner, qui serait venu si Crystal Palace l’avait laissé partir”, a reconnu Hoeneß.

C’est finalement Max Eberl qui a mis Kompany en avant. Et lors d’une première rencontre, tout s’est mis en place. “Le premier rendez-vous a eu lieu chez Käfer’s, avec Herbert Hainer, Max, Christoph Freund, Vincent et son père. Après une demi-heure, j’ai donné un petit coup à Max ; je le savais : c’est lui!”

Les dirigeants confortés dans leur choix, Kompany rapidement prolongé

Hoeneß a tout de suite montré à quel point il était convaincu. “J’ai alors dit à Max de prendre quelques affaires pour dormir sur place, il ne pouvait pas revenir des négociations sans contrat”, a-t-il lancé, de manière très parlante.

Avec le recul, le choix de Kompany s’est avéré payant. Vince the Prince a refait du Bayern une machine de guerre et a déjà obtenu une prolongation de contrat jusqu’en 2029. “C’était un incroyable signe de confiance”.





Selon l’Allemand, il y avait aussi un message clair adressé à Manchester City, où Kompany est lié depuis longtemps. “C’était avant tout une question de conviction, et l’autre aspect relevait d’une petite intention supplémentaire. Nous voulions montrer que nous croyons totalement en son travail et que c’est un entraîneur capable d’inspirer ici encore pendant longtemps".