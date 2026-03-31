En JPL comme en équipe nationale, un Brugeois domine le classement des buteurs

Meilleur buteur de la Jupiler Pro League, le Brugeois confirme son status de serial buteur en équipe nationale, très inspiré et prolifique lors de cette trêve internationale.

Convoité par d'autres glorieuses équipes nationales, Nicolò Tresoldi évolue avec les U21 allemand, où il est en grande forme lors des qualifications pour l'Euro. L'attaquant brugeois peut également se targuer d'être le meilleur buteur des qualifications pour l'Euro U21.

En septembre, Tresoldi avait ouvert son compteur buts dans cette campagne de qualification en inscrivant un triplé face aux U21 lettons. Muet les trois rencontres suivantes, il a retrouvé le chemin des filets en novembre, lors de la victoire 0-2 contre les U21 de Géorgie.

Meilleur buteur des qualifications pour l'Euro U21

Plus tôt cette semaine, le Brugeois s'est hissé en tête du classement des buteurs des qualifications pour l'Euro U21. Lors de la victoire 3-0 contre l'Irlande du Nord, l'attaquant a marqué deux fois avant la mi-temps.

Tresoldi totalise désormais six buts dans ces qualifications et personne ne fait mieux. Lucas Stassin et Norman Bassette sont les meilleurs buteurs de la Belgique avec trois buts chacun.

En tête des buteurs de Jupiler Pro League



En Jupiler Pro League, Tresoldi est également meilleur buteur avec treize buts cette saison en championnat. Il devance de justesse Thorgan Hazard. Le joueur du RSC Anderlecht totalise douze buts. Keisuke Goto (STVV), Wilfried Kanga (La Gantoise) et Jeppe Erenbjerg (Zulte Waregem) en sont chacun à dix buts.