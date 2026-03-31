Du changement à tous les étages : la composition probable des Diables contre le Mexique

Les Diables Rouges se préparent à affronter le Mexique. Quel onze de base Rudi Garcia nous concoctera-t-il ?

Le réveil peu avant trois heures du matin aura beau piquer, il s'agira aussi pour les supporters d'une répétition générale avant les matchs qui auront lieu dans la nuit cet été. Il sera d'ailleurs à suivre en direct sur notre site. Mais quels joueurs attendre au coup d'envoi ?

Rudi Garcia a promis pas moins de neuf changements par rapport à la victoire contre les Etats-Unis. Au but, Senne Lammens a rassuré, c'est désormais Matz Sels qui aura sa chance en l'absence de Thibaut Courtois.

Trouver l'équilibre entre tests et travail des automatismes

Sur le côté droit, Timothy Castagne devrait suppléer Thomas Meunier, Joaquin Seys devrait en faire autant avec Maxim De Cuyper sur l'autre flanc. Les questions sont plus nombreuses en ce qui concerne la charnière centrale : Zeno Debast a rappelé son importance contre les Américains mais revient tout juste de blessure. Arthur Theate pourrait débuter, des garçons comme Koni De Winter et Nathan Ngoy voudront aussi se montrer.

Même interrogation dans l'entrejeu pour Youri Tielemans, qui est encore loin d'être à 100%. Plus au point physiquement, Amadou Onana et Nicolas Raskin n'ont pas rassuré contre les USA. Il faudra également surveiller le paramètre Charles De Ketelaere, que Garcia pourrait à nouveau aligner, mais en tant que meneur de jeu, laissant la pointe à un numéro neuf spécifique.

Sur le front de l'attaque, Jérémy Doku est une certitude absolue dans l'esprit du sélectionneur, reste à voir si ce dernier a le feu vert de Manchester City pour le faire débuter deux matchs de suite. Mika Godts pourrait en profiter, tout comme Dodi Lukebakio avec Alexis Saelemaekers de l'autre côté.



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Le onze probable :

Sels - Castagne, De Winter, Theate, Seys - Witsel, Raskin, De Ketelaere - Lukebakio, Openda, Godts

