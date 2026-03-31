Le communiqué est tombé : Naples menace Romelu Lukaku de mesures disciplinaires !

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Romelu Lukaku ne s'est pas présenté à Naples aujourd'hui. Le club a donc agi en accord avec sa mise en garde.

L'affaire Lukaku n'en finit plus de faire parler à Naples. L'attaquant des Diables Rouges a en effet décidé de continuer à se faire soigner en Belgique (chez Move To Cure, où oeuvre Lieven Maesschalck), sans que le Napoli n'ait donné son accord.

Une situation qui a très vite irrité le club, qui a intimé à Big Rom de revenir ce mardi, le menaçant de le mettre à l'écart s'il ne coopérait pas. Sans nouvelle de leur joueur, les Napolitains sont passés à l'action.

Naples déplore l'attitude de Lukaku

Cette après-midi, la direction a publié un communiqué officiel qui se veut très clair sur la situation. "Le SSC Napoli confirme que Romelu Lukaku n'a pas répondu à la convocation à l'entraînement ce jour".

"Le club se réserve le droit d'engager des mesures disciplinaires et de décider si le joueur continue à s'entraîner avec l'équipe pour une durée indéterminée", peut-on lire.

Lire aussi… Rudi Garcia prend la défense de Romelu Lukaku, boudé par Naples : "La même chose que Francesco Totti"
La situation pourrait donc bien avoir atteint un point de non-retour entre le club envers son propre joueur. Et dire que Big Rom avait vécu une première saison de rêve...

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