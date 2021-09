Isaac Kiese Thelin peut rester : "Anderlecht m'a proposé un nouveau contrat"

Son transfert en Turquie est tombé à l'eau, et Konyaspor a accusé son agent d'être trop gourmand. Isaac Kiese Thelin est revenu sur ces allégations, et les a niées avec fermeté.

En marge des rencontres de la Suède, Isaac Kiese Thelin a évoqué son avenir à Anderlecht et la façon dont son transfert à Konyaspor, qui était presque réglé, est tombé à l'eau. Thelin s'était pourtant envolé pour la Grèce aux côtés de son agent, Miro Jaganjac, quittant temporairement la sélection pour régler les derniers détails. Konyaspor a rompu les négociations, affirmant que l'agent de Thelin s'était montré trop gourmand.

"Nous nous y sommes rendus, nous avons discuté avec Konyaspor, mais le reste est absolument faux. Miro ne ferait jamais une telle chose. Tout cela sera certainement clarifié à l'avenir", affirme Isaac Kiese Thelin dans Aftonbladet. "Les gens comprendront alors. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est un peu triste".

© photonews

Quel avenir ?

Kiese Thelin était pourtant confiant. "Il me semblait que la réunion s'était bien passée et j'étais persuadé de signer en Turquie. Nous étions en contact permanent avec Miro et la situation était sous contrôle", regrette le buteur anderlechtois. "Nous en parlerons plus tard, pas maintenant". Mais voilà Kiese Thelin "coincé" au RSCA, où il ne sera que le n°3 dans la hiérarchie.

"Le Moyen-Orient ? Ce n'est pas impossible, la fenêtre de transferts y est encore ouverte", confirme-t-il. "Mais si je veux rester à Anderlecht, je peux également. On m'y a proposé un nouveau contrat, il n'y a donc pas de malaise entre moi et le club", révèle ensuite Kiese Thelin. "Au contraire, il y a de la confiance entre moi et Vincent Kompany. Nous verrons ce qui se passe. Si je reste, je me battrai pour du temps de jeu. J'en avais en début de saison. Il y en a qui n'ont pas cette chance".