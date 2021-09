Alexis De Sart, l'homme du match contre Courtrai

Alexis De Sart était dans tous les bons coups dimanche soir et il a guidé les Louvanistes vers leur première victoire de la saison.

Le milieu de terrain, arrivé en provenance de l'Antwerp cet été, ne dsputait que son deuxième match sous ses nouvelles couleurs, il en a profité pour montré à quel point il pourrait être précieux cette saison pour OHL.

L'ancien Rouche avait déjà eu quelques occasions en première période, c'est finalement après le repos qu'il a débloqué le marquoir et son compteur personnel. "Je me suis dit qu'il fallait agir et pas réfléchir", sourit-il. "J'ai joué un bon match, mais Xavier Mercier a fait en sorte que j'ai plus d'espace et c'était à moi d'en profiter. Aujourd'hui, ça a bien marché", analyse-t-il.

Une bonne nouvelle pour les Louvanistes qui attendaient cette victoire depuis le début de la saison et qui en profitent pour revenir à hauteur de la Gantoise, de Malines et de STVV, avec six unités d'avance sur la lanterne rouge, le Beerschot.