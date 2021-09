🎥 Dans une ambiance tendue, Lens s'adjuge le duel du Nord

Les Sang et Or ont émergé en seconde période alors que durant la mi-temps, des incidents ont éclaté entre les supporters lensois et lillois.

Le duel du Nord entre Lens et Lille de 2021 ne restera probablement pas dans les annales. A la mi-temps, de nombreux supporets lensois ont envahi le terrain afin de se confronter aux supporters lillois. Après de nombreuses minutes d'interruption, la seconde mi-temps a finalement pu être jouée. Frankowski s'est chargé de marquer l'unique but des Lensois à la 74e minute de jeu. Score final : 1-0. Côté belge, Amadou Onana est monté lors du dernier quart d'heure. Immense n’importe quoi à Lens où les supporters du Racing envahissent le terrain pour aller en découdre avec les supporters du #Losc HONTEUX pic.twitter.com/uAa8p1Nvrm — François Launay (@francoislaunay) September 18, 2021