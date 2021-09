Mbaye Leye : "Nous n'avons pas encore ce que nous méritons"

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueillera Saint-Trond pour le compte de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye devra encore se passer des services de son capitaine pour la réception de Saint-Trond. "Kostas Laifis n'est toujours pas prêt. Il va effectuer une batterie de tests la semaine prochaine. Ce n'est pas évident pour lui car il n'a jamais été blessé aussi longtemps, mais nous ne voulons pas prendre le moindre risque. Nous verrons s'il a récupéré pour le match à Malines vendredi prochain", a confié le T1 des Rouches avant d'évoquer Bokadi toujours absent. "Il va bientôt faire son retour dans le groupe et participer aux échauffements. Il touche déjà le ballon. Je serai aussi privé de Collins Fai, suspendu trois matchs. Il s'est directement excusé devant le groupe, et ce de sa propre initiative avant de bien s'entraîner. Cela démontre les qualités humaines de Collins", a souligné le technicien sénégalais.

"Il faut réagir de suite après une défaite pour ne pas trop gamberger"

Samedi soir, le matricule 16 va recevoir Saint-Trond, la bête noire des Liégeois (Cinq matchs sans victoire). "Le Standard a du mal à gagner contre cette équipe. Le STVV est bien organisé avec un bloc bas. Ils sont bons en déplacement et bien en place durant les transitions avec deux attaquants qui font mal en profondeur. Nous devons rester sur la même dynamique. Il faut réagir de suite après une défaite pour ne pas trop gamberger. Notre mentalité est bonne comme nous avons pu le prouver contre Anderlecht. À dix, nous sommes parvenus à jouer et attaquer. Même à neuf, nous avons bien résisté puis le public a joué son rôle en soutenant l'équipe du début jusqu'à la fin", a précisé l'ancien attaquant avant d'évoquer ce qu'il manque à son équipe.

"Il faut trouver cette régularité. Avoir des occasions et être au top mentalement, il faut ces deux facettes en match. Quand tu vois les garçons durant la semaine, on se dit que nous n'avons pas encore ce que nous méritons. C'est le football, il faut continuer à bosser et à rien lâcher. Après le match contre Anderlecht, au vu de notre mentalité, de notre match et du résultat, on se dit que nous pouvons aller loin", a conclu Mbaye Leye.