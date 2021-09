Julien De Sart: "Les trois points contre le Cercle à la maison"

Julien De Sart se satisfait du point pris à Anderlecht et se tourne vers le duel de dimanche après-midi.

Pas forcément dominateurs, mais efficaces et dangereux en contre-attaque, les Buffalos ont dû se contenter du partage après avoir mené contre Anderlecht. "On s'en sort bien, même si je pense qu'on a eu plus d'occasions franches. Ils ont eu la possession et on a beaucoup travaillé", analyse le milieu de terrain gantois.

Mais, après deux défaites consécutives en championnat, les Gantois espéraient mieux en prenant la route du Lotto Park. Il faudra donc faire mieux ce week-end. "Un point, ce n'est pas assez, mais on prend un point à l'extérieur, c'était important. Maintenant, dimanche, c'est à la maison, il faut les trois points."