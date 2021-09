"Il y a beaucoup de bâtisseurs, nous manquons peut-être de béton" : La réaction de Dury après Zulte-Courtrai

Zulte-Waregem a remonté deux buts hier pour arracher un point face à Courtrai. Le club n'a pas eu de chance cette saison. Il y a-t-il une peur de l'échec dans le groupe? Dans l'analyse de Francky Dury, une référence aux championnats du monde de cyclisme n'est jamais loin.

"On a eu un peu de malchance ces dernières semaines, et on encaisse beaucoup de buts. Il faut se débarasser de cette malchance le plus rapidement possible" a déclaré Francky Dury dans son analyse après le match nul face à Courtrai (2-2).

"Nous voulions battre Courtrai à domicile, mais nous n'avons pas réussi. Nous voulions réaliser un clean-sheet, mais nous n'avons pas réussi. Il y a beaucoup de bâtisseurs dans la région, mais nous devrions peut-être trouver du béton pour parvenir à notre objectif: créer."

Une petite référence aux championnats du monde de cyclisme

"Ce genre de problème se reflète sur toute l'équipe. Etre à l'arrière ne fait jamais plaisir. Peu importe le sport et le niveau, celui qui est à l'arrière ne se sent pas bien. Les gens qui gagnent sont ceux qui osent de plus en plus. Ceux qui perdent sont ceux qui osent de moins en moins."

Selon Francky Dury, cette leçon est également valable pour les championnats du monde de cyclisme, qui se disputent aujourd'hui à Louvain: "Celui qui sprintera pour la victoire, c'est un coureur qui va oser. Quelqu'un qui a déjà gagné, qui sait ce que c'est. Les gens qui ont l'habitude de faire troisième ou quatrième n'auront pas leur chance."

Avec ce partage, Zulte est 14e de Pro League et signe un 9/27.