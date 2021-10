Javier Torrente veut reconstruire pas à pas le Beerschot : "Je veux remercier les supporters"

Javier Torrente a obtenu son premier point en tant qu'entraîneur du Beerschot. Son équipe a en effet partagé l'enjeu à OHL, 0-0. Torrente a librement admis qu'il fallait beaucoup plus d'énergie pour gagner à Louvain.

Le Beerschot a désespérément besoin des points, mais n'a certainement pas agi de manière naïve à Louvain. Au contraire. "Quand vous êtes dans une spirale aussi négative et que vous n'avez qu'un point, vous ne pouvez pas vous attendre à commencer un match comme si vous vous déplaciez en champion. Nous voulons sortir de cette situation difficile et nous devons le faire étape par étape. Vous devez chérir le point que vous obtenez. Les deux équipes ont chacune donné le maximum à leur manière.

A Beerschot, cela signifiait en premier lieu : la survie. "Louvain a eu plus d'occasions et est parti à la recherche de l'ouverture du score. Nous avons dû consacrer beaucoup plus d'énergie à l'organisation de l'équipe lorsque le ballon a été perdu. A Louvain, les intentions étaient claires : ils voulaient absolument gagner ce match. L'OHL n'était qu'une place au-dessus de nous mais le classement est faussé : l'OHL a le potentiel d'être plus haut."

Réalisme et abandon

Pour Torrente , 'réalisme' et 'abandon' sont des mots-clés pour le moment. "Après le match précédent, qui avait été dramatique avec deux cartons rouges et une défaite 0-3, nous avons dû convaincre les joueurs de se réinitialiser et de le reconstruire étape par étape. Je suis très satisfait de la reddition et de l'engagement des joueurs. "

Cela devrait devenir la base pour augmenter à nouveau la qualité du football. L'opération sauvetage doit alors être menée à bien avec le soutien des supporters. "Si nous continuons à faire ce travail pendant la semaine, nous pourrons également exiger plus pendant les matches. Je tiens également à remercier les supporters de Beerschot pour leur soutien."