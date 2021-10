Mauricio Pochettino : "Le club fera tout son possible pour garder Kylian Mbappé"

Le feuilleton Mbappé ne semble pas prêt de se terminer au PSG...

Le PSG ne semble pas être prêt à vouloir se séparer de Kylian Mbappé. En conférence de presse, Mauricio Pochettino n'exclut pas que son joueur change d'avis : "Le PSG fera tout son possible pour conserver Kylian. Nous parlons d'un des meilleurs joueurs, il n'a que 22 ans et possède un beau potentiel. Le club va essayer de la convaincre et de le séduire pour qu'il continue ici. [...] Il a un contrat jusque juin 2022 et les possibilités qu'il puisse changer d'avis sont là."

Les dirigeants parisiens vont cependant devoir se montrer convaincants pour prolonger l'international français qui avait récemment déclaré vouloir quitter le club à l'issue de la saison.