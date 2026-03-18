Ému, l'ex-Mauve Kasper Schmeichel évoque une potentielle fin de carrière suite à sa grave blessure

Kasper Schmeichel a peut-être joué le dernier match de sa carrière en février dernier. Le gardien de but danois passé par Anderlecht s'est disloqué l'épaule et à son âge, cela peut avoir des conséquences terribles.

Reverra-t-on Kasper Schmeichel (39 ans) sur les terrains de football ? Le Danois s'est occasionné une grosse blessure à l'épaule en février dernier. Sa dernière apparition sur les terrains date du 22 février contre Hibernians.

Le gardien de but du Celtic Glasgow s'est exprimé au micro de CBS Sports à ce sujet et a révélé que sa blessure était plus grave que craint initialement. Alors qu'il envisageait une revalidation de six semaines, un second avis serait nettement moins optimiste.

Un an d'absence pour Kasper Schmeichel ?

"Je pourrais potentiellement avoir joué mon dernier match de football", a-t-il déclaré avec émotion auprès de CBS dans des propos relayés par le Scottish Sun. "J'ai rencontré un spécialiste hier et il semblerait que je doive subir deux chirurgies. Je me suis déchiré le biceps, le muscle rotateur, le labrum, tout".

L'ancien gardien du RSC Anderlecht n'est donc pas près de retrouver les terrains. "Pour le remettre en termes que vous pourriez comprendre, c'est comme si un joueur de champ se faisait les croisés et le tendon d'Achille en même temps. Je pourrais faire face à 10-12 mois de revalidation", révèle Kasper Schmeichel.



Son père, le légendaire ancien gardien de Manchester United Peter Schmeichel, était également présent en plateau et découvrait en même temps que les téléspectateurs ce qu'annonçait son fils. "C'est difficile de comprendre ce qui se passe. Je suis un footballeur depuis toujours et là, j'ai peut-être d'ores et déjà joué mon dernier match", concède le gardien du Celtic, qui aurait plus de 40 ans à son retour sur les terrains. "C'est une pensée qui me dévaste".