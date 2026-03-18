Sans surprise, le Sénégal, démis de son titre, va en appel de la décision de la CAF

Sans surprise, le Sénégal, démis de son titre, va en appel de la décision de la CAF
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La décision a fait l'effet d'une bombe ce mardi soir : la CAF, la confédération africaine de football, a décidé de retirer son titre au Sénégal et de sacrer le Maroc. Sans surprise, le Sénégal se portera en appel.

La saga est loin d'être finie. Alors que la CAF a décidé, ce mardi, de retirer au Sénégal sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, remportée le 18 janvier dernier à Rabat, au Maroc, au terme d'un véritable thriller à rebondissements, la fédération sénégalaise a annoncé se porter en appel d'une décision qu'elle juge "inique".

Rappel des faits : le 18 janvier dernier, à la suite de plusieurs décisions arbitrales contestées , les Lions de la Teranga de Sadio Mané décident de quitter le terrain avant la fin de la rencontre. Un but leur avait été refusé, avant qu'un penalty soit accordé au Maroc au bout du temps additionnel.

Brahim Diaz a cependant manqué son penalty et dans les prolongations, Papa Gueye offrira la victoire et le titre au Sénégal. Mais le Maroc porte plainte contre cette décision, et la CAF a donc décidé de suivre le point de règlement 84, qui prévoit un forfait quand la bonne tenue d'une rencontre ne peut être assurée suite au comportement d'une des deux équipes.

Le Sénégal ira devant le Tribunal Arbitral du Sport 

Sur ses réseaux officiels, la FSF (fédération sénégalaise de football) a donc publié un communiqué annonçant qu'elle ne se plierait pas à cette décision et se porterait devant le TAS, le tribunal d'arbitrage du sport, à Lausanne. 

"La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain", a écrit la fédération.

Lire aussi… Le coach belgo-marocain de Westerlo n'est pas euphorique : "On aurait préféré gagner sur le terrain"

"Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Sénégal
Maroc

Plus de news

Vincent Kompany et "In Youth We Trust", un air de déjà vu : "Il a notre confiance"

Vincent Kompany et "In Youth We Trust", un air de déjà vu : "Il a notre confiance"

12:00
Le coach belgo-marocain de Westerlo n'est pas euphorique : "On aurait préféré gagner sur le terrain"

Le coach belgo-marocain de Westerlo n'est pas euphorique : "On aurait préféré gagner sur le terrain"

09:30
Le "voleur de serviettes" (formé à Anderlecht et Genk) de la finale voit son amende annulée par la CAF

Le "voleur de serviettes" (formé à Anderlecht et Genk) de la finale voit son amende annulée par la CAF

10:00
1
"Classe mondiale", "je fonds en larmes si je l'affronte" : Jeremy Doku affole l'Europe à trois mois du Mondial

"Classe mondiale", "je fonds en larmes si je l'affronte" : Jeremy Doku affole l'Europe à trois mois du Mondial

11:40
1
Alexis Flips très soutenu par un Anderlechtois : "Il était chez moi tous les jours"

Alexis Flips très soutenu par un Anderlechtois : "Il était chez moi tous les jours"

11:20
Incroyable scénario : la CAF déclare le Maroc champion d'Afrique sur tapis vert !

Incroyable scénario : la CAF déclare le Maroc champion d'Afrique sur tapis vert !

06:40
La bourde d'un ancien du RWDM a plombé Chelsea : son coach le défend fermement

La bourde d'un ancien du RWDM a plombé Chelsea : son coach le défend fermement

11:00
Pas de supporters visiteurs à la RAAL malgré l'importance du match pour le Racing Genk

Pas de supporters visiteurs à la RAAL malgré l'importance du match pour le Racing Genk

10:30
Ému, l'ex-Mauve Kasper Schmeichel évoque une potentielle fin de carrière suite à sa grave blessure

Ému, l'ex-Mauve Kasper Schmeichel évoque une potentielle fin de carrière suite à sa grave blessure

09:00
Rudi Garcia sera sur les plateaux de télévision... français durant la 30e journée de Jupiler Pro League

Rudi Garcia sera sur les plateaux de télévision... français durant la 30e journée de Jupiler Pro League

08:00
Finalement bien présent avec les Diables ? Arbeloa donne des nouvelles de Courtois

Finalement bien présent avec les Diables ? Arbeloa donne des nouvelles de Courtois

07:40
Un ancien président emblématique du RWDM est décédé

Un ancien président emblématique du RWDM est décédé

07:20
Pas de miracle pour Chelsea et Manchester City, le PSG et le Real Madrid se qualifient pour les quarts de finale

Pas de miracle pour Chelsea et Manchester City, le PSG et le Real Madrid se qualifient pour les quarts de finale

07:00
Très bonne nouvelle : sorti en larmes, ce grand talent belge échappe à une grave blessure

Très bonne nouvelle : sorti en larmes, ce grand talent belge échappe à une grave blessure

06:20
Rudi Garcia retient son souffle : Thibaut Courtois se blesse juste avant la trêve internationale

Rudi Garcia retient son souffle : Thibaut Courtois se blesse juste avant la trêve internationale

23:00
6
Prêté par un club de Pro League, un attaquant se blesse : saison terminée

Prêté par un club de Pro League, un attaquant se blesse : saison terminée

22:30
Une légende belge mise à l'honneur par "son" club en Champions League : "Il peut jouer ?"

Une légende belge mise à l'honneur par "son" club en Champions League : "Il peut jouer ?"

22:00
Le rêve s'achève brutalement pour Bodo/Glimt, qui prend l'eau au Sporting Portugal !

Le rêve s'achève brutalement pour Bodo/Glimt, qui prend l'eau au Sporting Portugal !

21:34
Anderlecht aurait-il un oeil sur le potentiel successeur de Colin Coosemans ?

Anderlecht aurait-il un oeil sur le potentiel successeur de Colin Coosemans ?

21:00
Le Club comme Anderlecht en 2015 et 2016 : que sont devenus les héros de Youth League ?

Le Club comme Anderlecht en 2015 et 2016 : que sont devenus les héros de Youth League ?

20:40
À quand le retour de Steven Defour sur un banc de Pro League ? "J'adore ma nouvelle vie, mais..."

À quand le retour de Steven Defour sur un banc de Pro League ? "J'adore ma nouvelle vie, mais..."

20:20
Le Mexique prêt à accueillir (entre autres) Belgique-Iran, mais les supporters belges ne seraient pas ravis

Le Mexique prêt à accueillir (entre autres) Belgique-Iran, mais les supporters belges ne seraient pas ravis

19:30
Le RSC Anderlecht offre un premier contrat professionnel à un jeune de Neerpede

Le RSC Anderlecht offre un premier contrat professionnel à un jeune de Neerpede

20:00
Voici les 27 joueurs repris par les USA pour le match face à la Belgique

Voici les 27 joueurs repris par les USA pour le match face à la Belgique

18:40
Trois clubs pour un homme : le Standard risque de se faire griller la politesse pour Bruny Nsimba

Trois clubs pour un homme : le Standard risque de se faire griller la politesse pour Bruny Nsimba

19:00
Déçu, le Standard peut néanmoins s'inspirer de son partage à l'Antwerp, et voici pourquoi Interview

Déçu, le Standard peut néanmoins s'inspirer de son partage à l'Antwerp, et voici pourquoi

18:20
Quelle ambition pour Malines en Champions Play-Offs ? "On n'est pas le plus grand club, mais..."

Quelle ambition pour Malines en Champions Play-Offs ? "On n'est pas le plus grand club, mais..."

18:00
Pourtant blessé, un Diable Rouge a demandé à accompagner le groupe de Rudi Garcia aux États-Unis

Pourtant blessé, un Diable Rouge a demandé à accompagner le groupe de Rudi Garcia aux États-Unis

17:30
30 matchs sans victoire, bientôt du passé ? Pourquoi le Standard affichera un visage conquérant en Play-Offs 2 Analyse

30 matchs sans victoire, bientôt du passé ? Pourquoi le Standard affichera un visage conquérant en Play-Offs 2

16:40
Trois joueurs risquent 2 matchs, bien d'autres menacés : le casse-tête des suspensions, partout en Pro League

Trois joueurs risquent 2 matchs, bien d'autres menacés : le casse-tête des suspensions, partout en Pro League

17:00
Quel gardien au Bayern en Ligue des Champions ? Vincent Kompany a tenté une ultime solution, en vain

Quel gardien au Bayern en Ligue des Champions ? Vincent Kompany a tenté une ultime solution, en vain

16:20
Quel exploit : les U19 du FC Bruges corrigent l'Atlético de Madrid et filent en demi-finale de la Youth League

Quel exploit : les U19 du FC Bruges corrigent l'Atlético de Madrid et filent en demi-finale de la Youth League

16:00
2
Manchester United vise Belge : un Diablotin pourrait rejoindre Senne Lammens à Old Trafford

Manchester United vise Belge : un Diablotin pourrait rejoindre Senne Lammens à Old Trafford

15:30
15 buts en 26 matchs à 21 ans : plusieurs clubs belges suivent le même attaquant

15 buts en 26 matchs à 21 ans : plusieurs clubs belges suivent le même attaquant

15:00
Des doutes en tête : le plus grand danger pour Adriano Bertaccini à Anderlecht est-il... son coéquipier ? Analyse

Des doutes en tête : le plus grand danger pour Adriano Bertaccini à Anderlecht est-il... son coéquipier ?

14:40
Une demande de Sébastien Pocognoli ? L'AS Monaco s'intéresse à un joueur de notre Pro League

Une demande de Sébastien Pocognoli ? L'AS Monaco s'intéresse à un joueur de notre Pro League

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved