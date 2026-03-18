Sans surprise, le Sénégal, démis de son titre, va en appel de la décision de la CAF

La décision a fait l'effet d'une bombe ce mardi soir : la CAF, la confédération africaine de football, a décidé de retirer son titre au Sénégal et de sacrer le Maroc. Sans surprise, le Sénégal se portera en appel.

La saga est loin d'être finie. Alors que la CAF a décidé, ce mardi, de retirer au Sénégal sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, remportée le 18 janvier dernier à Rabat, au Maroc, au terme d'un véritable thriller à rebondissements, la fédération sénégalaise a annoncé se porter en appel d'une décision qu'elle juge "inique".

Rappel des faits : le 18 janvier dernier, à la suite de plusieurs décisions arbitrales contestées , les Lions de la Teranga de Sadio Mané décident de quitter le terrain avant la fin de la rencontre. Un but leur avait été refusé, avant qu'un penalty soit accordé au Maroc au bout du temps additionnel.

Brahim Diaz a cependant manqué son penalty et dans les prolongations, Papa Gueye offrira la victoire et le titre au Sénégal. Mais le Maroc porte plainte contre cette décision, et la CAF a donc décidé de suivre le point de règlement 84, qui prévoit un forfait quand la bonne tenue d'une rencontre ne peut être assurée suite au comportement d'une des deux équipes.

Le Sénégal ira devant le Tribunal Arbitral du Sport

Sur ses réseaux officiels, la FSF (fédération sénégalaise de football) a donc publié un communiqué annonçant qu'elle ne se plierait pas à cette décision et se porterait devant le TAS, le tribunal d'arbitrage du sport, à Lausanne.

"La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain", a écrit la fédération.



Lire aussi… Le coach belgo-marocain de Westerlo n'est pas euphorique : "On aurait préféré gagner sur le terrain"›

"Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne".