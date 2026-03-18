Le coach belgo-marocain de Westerlo n'est pas euphorique : "On aurait préféré gagner sur le terrain"

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Photo: © photonews

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Issame Charaï, coach de Westerlo, est né en Belgique mais a aussi la nationalité marocaine. Il a d'ailleurs coaché les U23 marocains. Sa réaction au titre gagné sur tapis vert par le Maroc est cependant mesurée.

Grosse surprise ce mardi soir : deux mois après la finale de la CAN, la CAF a finalement décidé d'accorder la victoire au Maroc, pays organisateur, sur tapis vert. Les événements de la finale ont en effet poussé la CAF à infliger un forfait au Sénégal sur tapis vert.

Une décision qui a bien sûr rendu heureux le peuple marocain, mais selon Issame Charaï, coach de Westerlo et ancien entraîneur des U23 du Maroc, il y a un double sentiment. "L'enthousiasme est mesuré car on préfère gagner ce trophée sur le terrain", confie-t-il à Sporza.

Charaï n'imagine pas de fête populaire au Maroc 

"Nous n'y sommes pas parvenu sportivement, même s'il y avait des raisons, comme l'interruption de jeu (nda: les joueurs du Sénégal avaient quitté la pelouse suite à diverses décisions arbitrales). C'est la bonne décision, mais le goût amer demeure", estime Charaï.

Si des scènes de liesse ont déjà pu être observées dans diverses villes du Maroc, Issame Charaï ne s'attend pas à une vraie fête populaire. "Je peux me tromper mais je pense que c'est trop tard maintenant pour que le Maroc fasse la fête. Il y a même eu un changement de sélectionneur depuis. Le momentum est passé", regrette-t-il. 

Lire aussi… Sans surprise, le Sénégal, démis de son titre, va en appel de la décision de la CAF
"Le Maroc restera dans les livres d'histoire comme le vainqueur final de cette CAN. Mais nous aurions tellement préféré que ce soit sur le terrain", conclut Charaï. Reste à voir si la décision de la CAF survivra à l'appel de la fédération sénégalaise auprès du TAS. 

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