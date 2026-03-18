Le "voleur de serviettes" (formé à Anderlecht et Genk) de la finale voit son amende annulée par la CAF

Ismaïl Saïbari avait reçu une amende à la suite des événements lors de la finale de la CAN. Le milieu offensif du PSV Eindhoven est désormais blanchi.

C'était l'une des images les plus représentatives du chaos qui avait suivi la victoire du Sénégal à la CAN en janvier dernier : Ismaïl Saïbari, joueur du PSV Eindhoven et international marocain, avait participé à une franchement improbable tentative de vol de serviette auprès d'Edouard Mendy, portier du Sénégal.

Saïbari, Belgo-Marocain formé au RSC Anderlecht et au KRC Genk, avait notamment empêché le gardien réserviste du Sénégal, Yehvann Diouf, d'aider son coéquipier. Pour ce comportement, le joueur du PSV s'était vu infliger une amende de 86.000 euros par la CAF.

Pas d'amende, mais une suspension pour Ismaïl Saïbari

Mais en parallèle de la décision de la CAF de déclarer le Maroc champion d'Afrique et le Sénégal battu par forfait suite aux événements de la finale, Ismaïl Saïbari a également été blanchi de ces faits.

Son amende est en effet annulée. Par contre, le joueur reste suspendu pour un match ferme, au lieu des deux initialement prononcés par la CAF - le second étant désormais avec sursis. l'amende de la CAF concernant les lasers ayant perturbé le match est réduite de 8500 euros.

Un dossier, cependant, reste à charge complète de la FRMF (fédération royale marocaine de football) : l'amende de 86.000 euros pour "tentative d'ingérence dans le processus VAR".





Né en Espagne, Ismaïl Saïbari a fait toutes ses classes en Belgique, du Beerschot au KRC Genk en passant par Anderlecht et Malines. Il quitte cependant notre championnat en 2020 sans avoir joué en équipe A et finit sa formation au PSV Eindhoven. Il n'a jamais porté les couleurs belges en équipes de jeunes.