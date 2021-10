Officiel: Enzo Scifo n'est plus l'entraîneur de Mouscron

C'était dans l'air, c'est désormais officiel.

Lee club de Mouscron l'a annoncé ce jeudi via son site internet: Enzo Scifo n'est plus l'entraîneur de l'Excel Mouscron. Cette décision fait suite aux derniers mauvais résultats et à la défaite en amical contre Mandel.

Pour le match de ce week-end face à Lommel, le duo Philippe Saint-Jean-Olivier Croes sera sur le banc des Hurlus.