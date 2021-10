Luka Elsner évoque les anciens bannis et le nouveau préparateur physique : "La porte n'est pas fermée concernant Dussenne et Carcela"

Le nouveau coach du Standard de Liège fera ses débuts à la tête des Rouches ce samedi soir contre OHL.

Luka Elsner compte sur tous les joueurs et les bannis de l'ancien staff pourraient refaire leur retour à la surface. "Il est possible que des joueurs reviennent. Je suis là pour mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, ainsi que ceux qui peuvent aider l'équipe. La porte n'est pas fermée concernant Noë Dussenne et Mehdi Carcela. Concernant Boljevic et Balikwisha ? Le groupe est conséquent, et il faut faire des choix... William s'est entraîné avec nous ce jeudi tandis qu'Aleksandar est retourné chez les U21", a souligné le technicien franco-slovène.

"Je pense que nous pouvions faire mieux"

Un nouveau préparateur physique a rejoint le staff des Rouches en la personne de Léo Djaoui. "Il n'y avait aucun souci à ce niveau-là, mais je pense que nous pouvions faire mieux. Il fallait renforcer cet aspect-là. Le fait de faire rentrer Léo dans la structure permettait de diffuser plus vite mes principes de fonctionnement et un contact rapproché avec les joueurs au niveau de la performance. Je ne remets rien en cause. Renaat Philippaerts et Kevin Miny font du bon boulot et sont très compétents", a souligné l'ancien coach de Courtrai.