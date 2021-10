Hein Vanhaezebrouck sous le charme de l'Union : "Ils peuvent être en Playoffs 1"

La promu unioniste est l'une des bonnes surprises de ce début de saison. L'entraîneur de La Gantoise est impressionné et n'exclut pas le top 4 pour le club bruxellois, même s'il reste à voir comment ils vont gérer la pression qui viendra à un moment donné.

Hein Vanhaezebrouck est également impressionné par l'Union Saint-Gilloise. "Il serait dommage de ne pas mettre le club bruxellois sous le feu des projecteurs. L'Union est le leader mérité, avec de loin la meilleure différence de buts. Cette équipe fait forte impression", a déclaré Vanhaezebrouck dans Extra-Time. "Vous pouvez faire la comparaison avec OHL et le Beerschot l'année dernière, ils ont également connu un excellent départ. À l'Union, j'ai le sentiment que cette histoire peut continuer si le club est épargné par les blessures", a souligné le coach de La Gantoise.

Pour l'instant, les troupes de Mazzu continuent de jouer crânement leur chance librement et c'est aussi leur force. "Au fur et à mesure que le championnat avance, la pression monte. Maintenant, ils jouent de manière détendue en tant que promu et n'ont peur de personne. Mais il y aura un moment où il y aura de la pression et des attentes. Ils peuvent être en Playoffs 1, mais ce ne sera pas facile. Ils n'ont jamais eu à faire face à autant de pression".

Retour en force contre Seraing

L'Union a également réussi à surprendre avec cette fantastique remontée contre Seraing le week-end dernier. "Mazzù est un entraîneur chevronné qui les a fait croire jusqu'au bout. En deuxième mi-temps, ils ont joué un bon football en un temps et avec beaucoup de verticalité."