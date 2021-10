Où serait Ole Gunnar Solskjaer sans Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes?

Cristiano Ronaldo disputera demain face à Liverpool sa rencontre la plus importante depuis son retour en Angleterre. Pour encore sauver son entraineur?

Avec les arrivées cet été de Jadon Sancho, Raphaël Varane mais aussi et surtout de Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer avait tout en sa possession pour faire de Manchester United une équipe redoutable, redoutée et impériale pour les quelques prochaines saisons. Sauf qu'en pointant à la sixième place de Premier League, avec seulement quatre victoires en huit rencontres, les Mancuniens n'impressionnent pour le moment personne.

Auteur de choix discutables et discutés et accusé d'imposer un style de jeu beaucoup trop basique, avec une équipe souvent coupée en deux au milieu de terrain, le manager Norvégien ne fait pas l'unanimité auprès des supporters du club le plus titré d'Angleterre. Une chose est certaine, Ole Gunnar Solskjaer est beaucoup trop souvent sauvé par les individualités dont il dispose dans son noyau, car les prestations collectives, autant offensives que défensives, ne sont pas à la hauteur des moyens déployés pour ramener ce que le Théâtre des Rêves attend depuis 2013: le titre.

Bruno Fernandes, auteur de quatre buts, deux passes décisives, mais surtout de 23 occasions créées depuis le début de la saison en Premier League, ce qui le place à la première place de ce classement, et Cristiano Ronaldo, déjà buteur à six reprises toutes compétitions confondues, sont évidemment les deux sauveurs principaux de Solskjaer. De retour de blessure, Marcus Rashford a inscrit deux buts en deux rencontres et figurera plus que probablement également dans les quelques joueurs qui vont permettre à l'entraineur Norvégien de prolonger son mandat à Old Trafford. Ajoutez-y le début de saison canon de Paul Pogba, auteur de sept passes décisives en quatre matchs, dont quatre passes décisives face à Leeds, permettant de rapporter sept points à Manchester United, et vous vous retrouvez avec une équipe presqu'exclusivement capable de gagner grâce à des performances individuelles trois étoiles de ses meilleurs joueurs.

© photonews

Malgré la remontada face à l'Atalanta qui place les Mancuniens en tête du groupe F avec six points, les performances en Ligue des Champions ne dépassent guère celles en championnat, et ce même si la défaite inaugurale aux Young Boys peut être relativisée par l'exclusion de Wan-Bissaka à la demi-heure de jeu. Lors du remake de la dernière finale d'Europa League face à Villareal, Solskjaer a, à nouveau, pu compter sur un but très tardif de CR7 pour remporter les trois points. Cette semaine face à l'Atalanta, il a fallu une performance trois étoiles de Bruno Fernandes, auteur de neuf occasions créées sur la rencontre, soit le meilleur total pour un joueur de Manchester United en Ligue des Champions depuis la saison 2003-2004, pour gommer la prestation défensive catastrophique de la première période.

Ce dimanche face à Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer priera donc à nouveau pour une nouvelle grande performance individuelle de ses éléments offensifs pour parvenir à combattre le collectif incroyablement bien huilé du Liverpool de Jürgen Klopp. En cas de troisième défaite en neuf rencontres, les dirigeants Mancuniens pourraient commencer à se poser des questions quant à l'avenir du manager arrivé en mars 2019, car avec potentiellement huit points de retard sur Chelsea, Manchester United pourrait bien se retrouver à arbitrer la bagarre pour le titre, plutôt que d'y participer.