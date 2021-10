Euro 2022: un groupe abordable pour les Flames? "L'objectif reste de franchir le premier tour"

La France, l'Italie et l'Islande seront les adversaires des Red Flames, lors du prochain Euro. Et l'ambition d'Ives Sernels et de ses joueuses est claire.

Cinq ans après le premier Euro de leur histoire, les Red Flames seront à nouveau de la partie l'été prochain en Angleterre. Et les souhaits d'Ives Serneels ont été entendus lors du tirage au sort, jeudi soir. "Nous voulions éviter l'Angleterre dans le pot 1 et l'Espagne dans le pot 2, et c'est le cas. Mais nous avons hérité de l'équipe la plus forte du pot 4", estime le sélectionneur dans un entretien accordé à Sporza.

Résultat: la Belgique fera face à la France, l'Italie et l'Islande. "Un groupe ouvert", pour Ives Serneels. "Il faut y aller étape par étape. Lors du dernier Euro, nous avions remporté une belle victoire contre la Norvège et perdu de justesse nos deux autres rencontres. Si on fait mieux l'été prochain, on sera proche du deuxième tour et c'est notre ambition."