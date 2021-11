Mondial 2022: le groupe de l'Ecosse, avec Jack Hendry

Passé d'Ostende à Bruges en fin de mercato, Jack Hendry est rapidement devenu incontournable dans la Venise du Nord. Il en profite pour confirmer sa place en sélection. Rappelé en mars dernier, après trois ans sans sélection, le défenseur central s'est même imposé dans le onze de base de Steve Clarke: il a débuté les quatre derniers matchs de la Tartan Army.

Il est donc logiquement dans la sélection pour les deux derniers matchs des éliminatoires pour le Mondial 2022. L'Écosse se déplacera en Moldavie le 12 novembre, avant de recevoir le Danemark. Deuxièmes de leur groupe avec quatre points d'avance sur Israël, les Ecossais sont tout proches de valider leur ticket pour les barrages.

Your Scotland squad for our @FIFAWorldCup qualifiers against Moldova and Denmark. pic.twitter.com/QPASMTvy5e