Un dirigeant néerlandais veut investir au KV Malines

Le président et sponsor de Helmond Sport, Philippe van Esch, voudrait investir au KV Malines.

Philippe van Esch est gérant et fondateur de la firme de décoration intérieure Vescom, à Deurne, et est également président du club néerlandais de Helmond Sport avec lequel le KV Malines dispose déjà d'un partenariat sportif. Van Esch aimerait passer à l'étape supérieure et investir dans le capital du KV Malines, annonce-t-il dans la Gazet van Antwerpen.

"J'ai déjà eu des discussions au sujet d'un investissement à Malines. C'est doublement intéressant pour moi, afin de faciliter la collaboration entre mes clubs et développer un sponsoring commercial", déclare Van Esch. Les négociations, cependant, n'ont pas encore commencé. Le but serait d'injecter 5 à 10 millions d'euros au Kavé.