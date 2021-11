Maxime Lestienne fait son retour au sein de l'équipe première du Standard de Liège

Indésirable depuis quelques mois, l'ailier réintègre le noyau A des Rouches.

En conférence de presse, Luka Elsner a annoncé une nouvelle importante ce jeudi. "Maxime Lestienne réintègre le noyau pro après des discussions entre le staff technique et la direction. Il va donc s'entraîner avec nous dans un premier temps avant d'aider l'équipe par la suite", a confié le coach des Rouches. "Sur le flanc gauche, nous ne disposons pas d'un profil comme le sien et il est disponible. De l'eau a coulé sous les ponts et la volonté du joueur de réparer un tort est bien présente. C'est une situation de win-win. Il est prêt physiquement, à lui de prouver qu'il est meilleur que les autres à l'entraînement", a souligné le technicien franco-slovène avant d'évoquer deux autres indésirables.

"William Balikwisha a fait plusieurs aller-retours, aucune décision finale le concernant n'a été prise. Il est utilisé quand nous en avons besoin. Concernant Aleksandar Boljevic, la situation n'a pas été modifiée."