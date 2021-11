Les doutes de John Van Den Brom sur Théo Bongonda

Genk se rendra au Beerschot dimanche soir. Une nouvelle perte de points serait impardonnable pour les Limbourgeois.

L'entraîneur John Van Den Brom sait mieux que quiconque que perdre des points contre Beerschot n'est pas une option pour le Racing Genk. "Nous ne voulons certainement pas laisser l'écart avec le Club de Bruges et l'Union devenir plus grand qu'il ne l'est déjà", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse.

Néanmoins, Van den Brom a encore quelques problèmes à résoudre. «Je dois toujours me demander quel est, selon moi, le onze idéal pour gagner ce match dimanche. Hrosovsky y joue un rôle important, il a retrouvé sa place. Il est important pour le contrôle et l'organisation défensive de l'équipe.

L'autre problème, c'est Théo Bongonda. "Théo sera certainement de retour. Mais on se demande toujours s'il peut accomplir ses tâches au sein de cette équipe. C'est très difficile pour lui car Théo est quelqu'un qui a besoin de liberté pour tirer le meilleur de lui-même. Si tout se passe bien, il pourra nous rendre encore meilleurs."