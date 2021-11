D1A : Saint-Trond s'offre le scalp de l'Antwerp

Le Great Old a chuté au Stayen ce dimanche et ne profite pas du faux-pas du Club de Bruges à Malines. Les Anversois laissent l'occasion à l'Union de prendre le large en tête du classement.

Alors que l'Antwerp s'était créé les premières occasions de la partie, c'est Saint-Trond qui ouvrira le score via Hayashi bien servi par Steve De Ridder (31e), 1-0. Cinq minutes plus tard, Koita fera le break après s'être débarrassé de Ritchie de Laet et de Sam Vines (37e), 2-0. En seconde période, Koita a failli tuer la rencontre mais Abdoulaye Seck est intervenu in-extrémis alors que Jean Butez était battu (57e). Les visiteurs pousseront pour revenir et réduiront la marque via Samatta (82e), 2-1.

Mais au final, ce sont les Canaris qui s'imposeront. Le STVV est dixième (21 points) tandis que l'Antwerp reste deuxième avec 27 points.