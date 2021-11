📷 Même la FIFA parle de l'Union Saint-Gilloise

En tête avec 7 points d'avance au terme du premier tour, l'Union Saint-Gilloise est l'une des sensations d'Europe cette saison. L'USG avait déjà eu droit à un article extensif dans la presse espagnole ; c'est désormais la FIFA qui a souligné l'exploit unioniste sur son compte Twitter.

"Quand les histoires de comic-books deviennent réalité ! L'Union a gagné son 11e et dernier titre en 1935. Cette année, elle a été promue dans l'élite pour la première fois depuis 48 ans. Hier, ils l'ont emporté 1-7 à l'extérieur pour s'envoler avec 7 points d'avance en tête !".

đŸ—žïž When comic-book tales turn reality đŸ€Ż



đŸŸĄđŸ”” @UnionStGilloise won their 11th and last Belgian top-tier title in 1935. This year they gained promotion to the elite for the 1st time in 48 years. Yesterday they won 7-1 away to fly 7 points clear at the top đŸ€©



đŸ’Ș #MondayMotivation pic.twitter.com/ASkS6rQls8