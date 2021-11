Engels regrette les buts encaissés: "On a un corner pour nous...."

L'Antwerp a laissé filer des points au STVV, et s'est même incliné. Björn Engels pointe du doigts deux buts évitables.

"Ces fautes défensives nous mettent dans la difficulté", déclare Engels dans Gazet van Antwerpen. "Sur le premier but on perd la balle stupidement et il y a but. Sur le deuxième, cela vient après un corner pour nous. Cela ne doit pas arriver. Cependant, après cela, nous n'avons plus concédé de grosses occasions".

L'Antwerp manque dès lors une belle occasion de se retrouver seul à la seconde place. "Cette défaite est venue par nous-même... une nouvelle fois. Cependant, on ne peut pas parler de mentalité, car tout le monde a tout donné".

Cette semaine, l'Antwerp se déplacera à Francfort dans le cadre de la 5ème journée de l'Europa League, avant de recevoir Ostende.