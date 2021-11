Comme à l'aller, Paciencia assomme l'Antwerp dans les dernières minutes

Après l'ouverture du score de Kamada, Radja Nainggolan a remis les deux équipes à égalité. Alors que Samatta pensait avoir donné la victoire à l'Antwerp à la 88e minute, Paciencia a rétabli l'égalité dans les derniers instants, et élimine donc les Anversois.

Les dix premières minutes de la rencontre ont été très difficiles pour les hommes de Brian Priske. Francfort n'a pas eu de grosse opportunité, mais a mis la pression sur une équipe Anversoise qui a éprouvé des difficultés à rentrer dans la rencontre. Alors que l'Antwerp a semblé équilibrer les débats pendants quelques instants, Chandler trouve Kamada au second poteau peu avant le quart d'heure, et le Japonais ne se fait pas prier pour ouvrir la marque.

La rencontre est relativement calme, et il faut attendre la demi-heure pour voir une première occasion Anversoise. A la 33e minute, Fischer frappe un corner en seconde zone, directement vers Radja Nainggolan qui attendait le ballon aux vingts mètres. Le Ninja reprend le ballon en un temps, et ce dernier, dévié, trompe Trapp et remet les deux équipes à égalité.

Après cela, Francfort a remis un petit peu de pression devant le but de Jean Butez, mais les deux équipes se quittent logiquement sur un partage au repos.

Le début de seconde période est très calme, avec pas mal de déchets. Aucune équipe ne parvient à prendre l'avantage sur l'autre. Mais dès l'heure de jeu, les débats reprennent avec plus de vivacité et la rencontre augmente en intensité, sans pour autant qu'il n'y ait d'occasions dangereuses.

A vingt minutes du terme, Fischer donne un coup-franc aux 35 mètres. Au deuxième poteau, De Laet passe devant son défenseur et devance Trapp pour donner l'avantage à l'Antwerp, mais le but est annulé pour une position de hors-jeu. Un but refusé, il faut le dire, de manière quelque peu incompréhensible.

A la 88e minute, Mbwana Samatta combine parfaitement avec Yusuf. Ce dernier trouve l'attaquant tanzanien, qui trompe Trapp à bout portant et donne l'avantage aux Anversois. Alors que l'on pense que l'Antwerp va s'imposer et garder une chance de se qualifier pour la Conference League, Paciencia, comme à l'aller, assomme l'Antwerp dans les dernières secondes et donne le point de l'égalisation à Francfort. Avec ce but, l'Antwerp est mathématiquement éliminé et ne passera pas l'hiver européen.