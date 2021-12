Les trois entraîneurs nominés pour le trophée Raymond Goethals

Deux adversaires de taille pour Philippe Clement.

La succession de Marc Brys est ouverte. Le coach d'OHL avait remporté le trophée Raymond Goethals, récompensant le meilleur entraîneur belge, l'an dernier au nez et à la barbe de Philippe Clement. Le coach de Bruges, lauréat en 2018 et 2019, peut à nouveau espérer réaliser la passe de trois.

Mais il n'a pas course gagnée, loin de là. En face de lui, Philippe Clement retrouve un autre ancien vainqueur: Felice Mazzu, récompensé en 2017, et qui a ramené l'Union Saint-Gilloise au sommet du football belge et Wouter Vrancken qui cartonne avec Malines depuis son arrivée en 2018.

Outre Mazzu et Clement, on retrouve d'autres grands noms au palmarès du Trophée Raymond Goethals. Eric Gerets avait remporté la première édition en 2011, Peter Maes, Francky Dury, Marc Wilmots, Hein Vanhaezebrouck et Michel Preud'homme lui ont succédé.