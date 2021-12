Everton fait toujours confiance à Benitez... pour le moment

Everton n'est pas dans la meilleur saison de son histoire.

Quatorzième de Premier League, Everton traverse une passe délicate. Sans victoire lors des huit dernières journées, le club de la Mersey reste sur trois défaites consécutives.

Malgré les résultats décevants des Toffees, un départ de Rafael Benitez n’est pas à l’ordre du jour. Interrogé par TalkSPORT, le propriétaire Farhad Moshiri a confirmé dans ses fonctions le technicien espagnol, choisi en juin dernier pour succéder à l’Italien Carlo Ancelotti.

« Le football, c’est la crise un jour et la gloire le lendemain. Rafa est un bon manager et la sous-performance est en grande partie due aux blessures. Au cours des deux prochaines semaines, nous aurons une équipe complète et, entre temps, les résultats s’amélioreront. Rafa a besoin de temps pour laisser sa marque dans l’équipe. Il sera soutenu pour ajouter de la profondeur à l’équipe. Les managers ont besoin de temps. Je ne doute pas que nous ferons une solide seconde partie de saison. »