Casper De Norre: "Un résultat très décevant"

L'OHL aurait pu revendiquer autre chose qu'une défaite contre La Gantoise, mais le petit brin de chance était du côté des Buffalos.

Casper De Norre avait un goût de trop peu après la rencontre. "Nous avons eu pas mal d'occasions. C'est très décevant, surtout après la seconde mi-temps que nous jouons. Nous avons créé beaucoup d'opportunités. Un match nul aurait été une meilleure représentation", a déclaré l'arrière gauche. "Et malheureusement, après notre bonne série, nous goûtons à nouveau à la défaite."

Après la rencontre, le style de jeu de Gand était un sujet de conversation dans le vestiaire de Louvain. "Oui, en effet. C'est bien sûr leur droit. S'ils veulent faire ça, il faut rester calme. Mais bien sûr qu'ils se couchent facilement."

Et outre les trois tirs sur le poteau, les Buffalos ont inscrit le seul but de la rencontre sur un ballon dévié. "Tissoudali rentre dans la surface et là, tu sais qu'il ne faut pas trop regarder son corps. Je bloque son premier tir, mais le deuxième le ballon touche le dessus de mon pied. C'est un petit but. (rires) Mais il nous coûte les trois points."