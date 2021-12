Stefan Kramer: "Je n'ai aucune explication sur cette performance"

Stefan Kramer n'a aucune explication sur la prestation d'Eupen face à Ostende. L'entraineur Eupenois attend avec impatience la rencontre capitale de la semaine prochaine face au Beerschot.

Stefan Krämer, l'entraîneur d'Eupen, était très déçu au micro de Sporza après la mauvaise performance de son équiper hier: "Ostende mérite de l'emporter. Notre première mi-temps n'était pas si mauvaise, mais nous méritons de perdre aujourd'hui. Après l'occasion de Prevljak au début de la seconde mi-temps, tout s'est effondré. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé."

Le week-end prochain, Eupen rencontrera le Beerschot dans une rencontre capitale. Car avec la victoire du Cercle à Courtrai, l'écart entre Eupen et le barragiste n'est que de six points. Eupen devra composer sans Stef Peeters, qui a écopé de son 5e carton jaune de la saison et est suspendu. "Nous avons une rencontre très importante la semaine prochaine, et il faudra absolument la gagner" conclut Stefan Kramer.