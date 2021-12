Fofana est forcément déçu: "On aurait dû en mettre plus que deux"

Si du côté de Nantes, l'euphorie était de mise, c'était absolument le contraire chez les Lensois.

Malgré une avance de deux buts à la pause, Lens s'est incliné à Nantes (3-2), ce vendredi, lors de la 18e journée de Ligue 1. Un scénario forcément frustrant pour le milieu de terrain Seko Fofana (26 ans, 18 matchs et 5 buts en L1 cette saison).

"On a vu une équipe de Nantes qui a tout mis et qui a été récompensée à la fin. Notre première mi-temps était méritée, on rentre à 2-0 et on aurait même pu en marquer plus. Malheureusement, on se fait égaliser et ils sont récompensés à la fin. Il y a beaucoup de déception ce soir", a ruminé l'Ivoirien pour Prime Vidéo.

Il y a une semaine, Lens faisait forte impression contre le PSG, ce vendredi c'est la déception. Les Nordistes doivent maintenant se relever en Coupe de France avant Poitiers, avant de recevoir Nice en Ligue 1.