🎥 Francfort remonte deux buts puis inflige une correction à Leverkusen

Leverkusen menait 0-2...avant de complètement sombrer.

Les hommes de Gerardo Seoane, 3e de Bundesliga, pouvaient en cas de victoire se rapprocher de Dortmund et n'avoir plus qu'un point de retard sur Meunier et cie. Alors que le serial buteur Patrick Schick avait déjà planté deux buts (5e et 22e) et mis Leverkusen sur la bonne voie, Francfort a égalisé en l'espace de seulement 8 minutes via Tuta (23e) et Lindstroem (30e). En deuxième mi-temps, l'ancien adversaire de l'Antwerp en Europa League a complétement écrasé l'équipe visiteurs en inscrivant trois buts de plus via N'Dicka (50e), Jakic (66e) et Sow (76e). L'Eintracht occupe la 9e place du classement et dépasse par la même occasion Wolfsburg et ses Diables.